Suzano se torna referência em administração de cemitérios no Alto Tietê

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Suzano para administração dos cemitérios tem se tornado referência no Alto Tietê com as atividades que estão sendo executadas nos últimos sete anos, que garantiram melhorias e serviços de manutenção adequados nestes locais. Tanto que nesta quarta-feira (03/07), dois técnicos da Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura de Poá visitaram o município em busca de informações que possam contribuir com os projetos a serem aplicados na cidade vizinha. Os profissionais foram recebidos pela secretária municipal de Administração, Cintia Lira.

A troca de experiências foi marcada por visitas aos Cemitérios Municipais São Sebastião, na região central, e São João Batista, o Cemitério do Raffo, na região sul, onde foram apresentadas as mudanças que foram implementadas para qualificar e otimizar esses espaços, garantindo mais segurança e agilidade na busca pelos jazigos. Na oportunidade, também foi demonstrada a revitalização proporcionada no Velório Municipal (rua José Guilherme Pagnani, S/N - Vila Figueira), que recebeu intervenções tanto na área externa como na área interna, incluindo assentos acolchoados, pintura, paisagismo, televisão, wi-fi, tomadas para carregar celular e serviço de café 24 horas.

Uma das ações de rotina apontadas como essenciais para a boa aparência destes locais é a relação permanente com as famílias, para que sejam preservadas as condições ideais de cada jazigo e a manutenção dos ossários. Ainda foram explicadas algumas soluções que têm sido adotadas para aumentar a capacidade dos cemitérios, incluindo a construção de estruturas verticalizadas, que comportam 12 gavetas no mesmo espaço ocupado por um jazigo tradicional. Outras melhorias implementadas foram o reforço da segurança, por meio de câmeras, a intensificação do sistema digital para controle das atividades e o suporte jurídico para todos os procedimentos que precisam ser feitos.

Um dos técnicos poaenses que participaram da visita, o engenheiro Henrique Guilherme, afirmou que o conhecimento sobre o funcionamento operacional dos cemitérios de Suzano pode contribuir com os projetos que poderão ser aplicados no município onde trabalha. “Ficamos bem impressionados com as condições do Velório Municipal, com a gestão dos ossários e com os processos que viabilizam novas estruturas para otimização dos espaços desses locais. Agradecemos a recepção que tivemos nesta oportunidade”, declarou ele, que estava acompanhado da arquiteta Aline Javorski.

A secretária ressaltou a transformação que foi proporcionada nos cemitérios. “O prefeito Rodrigo Ashiuchi, desde quando começou a gestão, nos pediu que cuidássemos com muito carinho dos cemitérios municipais. Por isso, empenhamos muito esforço e dedicação com cada atividade aqui executada. Parabenizo o trabalho do diretor administrativo, Fábio Tostes, o Cowboy, e toda a sua equipe, pela qualidade das ações que estão sendo desenvolvidas em cada uma dessas unidades. Não é à toa que estamos nos tornando referência para outros municípios do Alto Tietê. Temos dado a atenção devida a estes locais tão especiais para a cidade”, frisou a titular da pasta da Administração.