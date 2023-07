Suzano Shopping transforma espaço em caixa gigante da boneca Barbie para receber fãs

Inspirado na estreia nacional do filme “Barbie” e na “onda cor-de-rosa” que invadiu o país nos últimos dias, o Suzano Shopping criou um espaço diferenciado para receber os fãs da boneca mais famosa do planeta. Uma sala inteira, próximo ao Rei do Mate, foi transformada em uma caixa gigante, igual àquelas encontradas nas lojas de brinquedos .

A sala, totalmente cor-de-rosa, da vitrine até o teto, é o cenário ideal para os fãs fazerem fotos e se sentirem como se estivessem dentro de uma caixa da boneca.

Desde a instalação, o espaço tem recebido pessoas de todas as idades apaixonadas pela Barbie, que marcou a infância de várias gerações e até hoje é sucesso no universo infantil.

Além disso, neste sábado (22/7), os fãs poderão vivenciar uma experiência ainda mais divertida no encontro que o shopping promoverá com a personagem da Barbie, das 15h às 18h, no local. A participação é gratuita e para públicos de todas as idades.

A rede Centerplex também está com o filme “Barbie” em cartaz no Suzano Shopping desde a estreia na quinta-feira (20/7). E para atender aos consumidores que querem entrar ainda mais na tendência barbiecore, diversas marcas e lojas do empreendimento investiram em produtos temáticos da boneca, como vestuário, artigos de beleza, acessórios e até no segmento de fast food.