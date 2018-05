Suzano suspende exames laboratoriais desta segunda-feira; transporte escolar e coletivo também é afetado

Com a greve dos caminhoneiros avançando e prejudicando o abastecimento que resulta na falta de combustível, os serviços públicos de saúde e transporte de Suzano sofrerão mudanças a partir da segunda-feira (28). A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu os exames laboratoriais em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), amanhã, pois não haverá veículos disponíveis para fazer a coleta das amostras nos postos e encaminhar ao Laboratório Municipal. Já no setor de ambulâncias, os atendimentos foram priorizados a atender caos de emergência e urgência.

"Com a regularização do fornecimento dos combustíveis, todos os serviços de transporte ambulatorial devem ser retomados" afirma a secretaria. Por enquanto, não houve impacto na distribuição de remédios e insumos de saúde; as farmácias das unidades de saúde permanecem abastecidas.

Escolas

Nesta segunda (28) e terça-feira (29), o transporte escolar vai atender os alunos das seguintes escolas municipais: Chácara Duchen, Nizilda Alves de Godoy, Monica Sonia Pinheiro Maida, Edna Leite de Lima, Sérgio Simão, José Celestino Sanches e Virginia Ferreira Raffoul. Os alunos das escolas municipais Paulo Henrique Barreiros, Liuba Pizzolito, Maria Odete Cará Gouvea, Angela Martins de Oliveira, Eliana Pereira Figueira e CAIC de Suzano, serão atendidos somente na terça-feira.

Radial

O transporte coletivo municipal de Suzano, continua funcionando. Nesta segunda (28) vai atuar com 60% da frota - horário de sábado.

Postos de combustíveis

O DS percorreu oito postos de combustíveis em Suzano e constatou sete deles sem gasolina, etanol e diesel. O posto localizado no começo da Avenida Armando Salles era o único que estava com etanol à venda. Duas filas foram formadas no local, uma para veículos e outra para pedestres, que aguardavam com galões. Os carros abasteciam normalmente enquanto, para o pedestres eram liberados 5 litros. De acordo com o gerente, não há previsão para novos abastecimentos.

Coleta de Lixo

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos informou que os serviços de coleta de lixo podem sofrer atrasos ou alterações.