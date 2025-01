Suzano tem nota máxima do TCE em eficiência na Tecnologia da Informação

Suzano recebeu do Tribunal de Contas do Estado do Estado de São Paulo (TCE-SP) a nota máxima em eficiência no setor de Tecnologia da Informação (TI) da prefeitura, sob a condução da Secretaria Municipal de Administração. O conceito "A", o único observado no Alto Tietê, foi alcançado por meio Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), que avalia o desempenho das administrações municipais com relação ao planejamento, ao controle fiscal, à educação, à saúde, ao meio ambiente, aos aspectos urbanos e à governança.

No caso de TI, a avaliação valoriza os municípios que comprovam efetividade na gestão de processos e na disponibilização de serviços on-line à população. No Estado, apenas 29 municípios obtiveram a nota nesse quesito.

A prefeitura chegou ao resultado por conta de nove ações executadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação, que incluem a implementação do Plano Diretor de TI (PDTI), do Plano de Segurança da Informação (PSI) e do Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia da Informação (PCS), da Política de Backup, assim como pela restauração de Dados Digitais.

A nota também foi motivada pela inclusão de novos serviços no website da prefeitura como “Perguntas e respostas mais frequentes”, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação Pública. Nessa plataforma foram feitas alterações e correções em serviços já existentes para adequação aos quesitos do TCE-SP, como no caso do Serviço de Informação ao Cidadão e-SIC.

Ainda houve adequação das respostas do IEG-M sob o conceito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organizações das Nações Unidas (ONU), como é exigido pelo TCE-SP. Por fim, a administração municipal foi reconhecida por fornecer atualização e capacitação para a equipe de TI da prefeitura e por ter participação efetiva e mandatória em todas as fases de aquisição de bens e serviços de TI, assim como por ter garantido ampliação das áreas com uso de sistemas de ERP na gestão de processos.

Governo Digital

A cidade de Suzano está colhendo os frutos do Governo Digital, que abriu caminho para o lançamento do programa de “Governança Digital” e “Gestão Sem Papel” no ano de 2021, em parceria com a empresa Sonner, especializada em sistemas integrados para a gestão pública e de governos inteligentes.

A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, destacou que Suzano tem se tornado uma referência por conta de seu trabalho relacionado à Tecnologia da Informação. “Recebemos no fim de 2023 uma equipe técnica da Prefeitura de Franca, que veio buscar informações sobre os processos que desenvolvemos em Suzano. Nossa atuação tem agilizado o fluxo interno da administração municipal e proporcionado mais facilidades para a população, com a quantidade de serviços on-line que são disponibilizados”, ressaltou a secretária.