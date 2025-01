Suzano terá Linha de Cuidado à Saúde da Mulher no Climatério e na Menopausa

Foi publicada no último sábado (11) no Diário Oficial Eletrônico do Município a lei nº5.617, que institui em Suzano a Linha de Cuidado à Saúde da Mulher no Climatério e na Menopausa. A autoria é do ex-vereador Pedro Ishi (PL).

A legislação assegura a realização de anamnese detalhada, com ênfase na sintomatologia, antecedentes pessoais e familiares, histórico alimentar, prática de atividade física e história sexual; realização de exames considerados obrigatórios, incluindo hormônio folículo-estimulante (FSH), hormônio luteinizante (LH), cortisol, prolactina, gonadotrofina coriônica humana (HCG), dosagens de colesterol total, triglicerídeos da glicemia; e os exames complementares , como mamografia, ultrassonografia pélvica, ultrassom de mamas e transvaginal, densitometria óssea, colposcopia e citologia oncótica, conforme prescrição médica.

Saúde física e mental

Além disso, a paciente receberá orientação sobre dieta alimentar e a prática de exercícios físicos regulares adequados; prescrição de hormonioterapia individualizada, quando indicada, com distribuição gratuita de medicamentos, conforme definido no REMUME; avaliação anual individualizada da relação risco-benefício da terapêutica empregada; acesso a alternativas terapêuticas que minimizem os desequilíbrios do climatério sem os efeitos colaterais e riscos da reposição hormonal clássica; atendimento psicológico integral; entre outras ações. De acordo com a lei, o objetivo da Linha de Cuidado é garantir assistência e amparo à saúde física e mental das mulheres durante o período do climatério e da menopausa, aliviando os sintomas associados à falta de estrogênio, tais como: fogachos; insônia; secura vaginal e dor na relação sexual; perda involuntária de urina; indisposição; labilidade emocional; depressão; dores musculares e articulares.





Prevenção

A Linha de Cuidado visa também a prevenção de fraturas espontâneas decorrentes de osteoporose, incluindo: fratura de colo de fêmur, que acarreta alta morbidade e mortalidade em idosos, além de custos elevados de tratamento cirúrgico; fratura vertebral, que provoca dores de difícil identificação e origem. Adicionalmente, a Linha de Cuidado tem como objetivo a prevenção de doenças cardiovasculares, como: infarto agudo do miocárdio; acidente vascular cerebral.