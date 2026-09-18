Suzano integra mesa de debates do 3º encontro do Fórum Internacional de Educação

O trabalho que Suzano realiza para acolhimento dos alunos da rede municipal de ensino foi destaque no 3º encontro do Fórum Internacional de Educação, que tem sido organizado de forma on-line ao longo de todo esse mês de setembro. Durante a atividade da última quarta-feira (16/09), a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, compartilhou com representantes de outros municípios do Alto Tietê o trabalho que a cidade desenvolve para evitar a violência nas escolas.

Na oportunidade, a titular da pasta citou o programa “Prevenir a Violência Escolar”, que busca identificar e acompanhar estudantes a partir de mudanças de comportamento, queda no desempenho, agressividade e outras situações que podem indicar formas de violência combinada a esses fatores. Ela ainda pontuou que o trabalho considera a vulnerabilidade social das famílias, a frequência nas escolas e as situações de abandono.

Conforme foi demonstrado, a proposta é promover uma aproximação de equipes especializadas por meio de abordagens referentes às questões pedagógicas, psicológicas, sociais e familiares com a atuação de uma rede de suporte que conta com a integração de articuladores comunitários, diretores de escola e técnicos.

A participação da secretária integrou um debate que também contou com a participação dos educadores Maria Cristina Perpetuo dos Santos Soares (Itaquaquecetuba); Mitch Rodrigo Prado de Almeida (Mogi das Cruzes); Luciana Brunaikovics (Itaquaquecetuba); Eliane Maria do Carmo Silva Alencar (Suzano); e Gisele Gonzaga de Paula (Mogi das Cruzes), durante sessão que foi conduzida pelo consultor educacional César Callegari. A transmissão pode ser conferida pelo link bit.ly/ForumInternacionalEducacao.

Por meio deste canal, também poderão ser acompanhadas as sessões seguintes do evento. No dia 23, às 19 horas, o fórum discutirá os “Desafios de uma Educação das Relações Étnico-Raciais e Antirracista” com a professora Cléa Maria Ferreira, doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), mestre em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e fundadora da Aláfia Consultoria e Pesquisa.

Por fim, a sessão de encerramento, em 30 de setembro, que será exibida no mesmo horário, será dedicada aos “Desafios do Futuro da Escola Pública”, com o economista Ricardo Henriques, mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e superintendente Executivo do Instituto Unibanco.

Renata Priscila destacou que o fórum representa uma grande oportunidade para a discussão de temas relevantes para as melhorias no ensino. “Estamos dialogando com especialistas de várias unidades de referência que estão compartilhando seu conhecimento e suas experiências com os participantes. Nossos profissionais estão tendo acesso a uma gama de informações extremamente relevantes sobre os assuntos que permeiam a educação neste momento e que serão pilares do setor nas próximas décadas”, ressaltou a secretária.