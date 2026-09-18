Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 18 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano integra mesa de debates do 3º encontro do Fórum Internacional de Educação

Secretária Renata Priscila ressaltou trabalho que a cidade desenvolve para prevenir a violência nas escolas junto a representantes de outros municípios do Alto Tietê

18 setembro 2026 - 16h23Por de Suzano
Secretária Renata Priscila ressaltou trabalho que a cidade desenvolve para prevenir a violência nas escolas junto a representantes de outros municípios do Alto TietêSecretária Renata Priscila ressaltou trabalho que a cidade desenvolve para prevenir a violência nas escolas junto a representantes de outros municípios do Alto Tietê - (Foto: Reprodução/Secop Suzano)

O trabalho que Suzano realiza para acolhimento dos alunos da rede municipal de ensino foi destaque no 3º encontro do Fórum Internacional de Educação, que tem sido organizado de forma on-line ao longo de todo esse mês de setembro. Durante a atividade da última quarta-feira (16/09), a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, compartilhou com representantes de outros municípios do Alto Tietê o trabalho que a cidade desenvolve para evitar a violência nas escolas.

Na oportunidade, a titular da pasta citou o programa “Prevenir a Violência Escolar”, que busca identificar e acompanhar estudantes a partir de mudanças de comportamento, queda no desempenho, agressividade e outras situações que podem indicar formas de violência combinada a esses fatores. Ela ainda pontuou que o trabalho considera a vulnerabilidade social das famílias, a frequência nas escolas e as situações de abandono.

Conforme foi demonstrado, a proposta é promover uma aproximação de equipes especializadas por meio de abordagens referentes às questões pedagógicas, psicológicas, sociais e familiares com a atuação de uma rede de suporte que conta com a integração de articuladores comunitários, diretores de escola e técnicos.

A participação da secretária integrou um debate que também contou com a participação dos educadores Maria Cristina Perpetuo dos Santos Soares (Itaquaquecetuba); Mitch Rodrigo Prado de Almeida (Mogi das Cruzes); Luciana Brunaikovics (Itaquaquecetuba); Eliane Maria do Carmo Silva Alencar (Suzano); e Gisele Gonzaga de Paula (Mogi das Cruzes), durante sessão que foi conduzida pelo consultor educacional César Callegari. A transmissão pode ser conferida pelo link bit.ly/ForumInternacionalEducacao.

Por meio deste canal, também poderão ser acompanhadas as sessões seguintes do evento. No dia 23, às 19 horas, o fórum discutirá os “Desafios de uma Educação das Relações Étnico-Raciais e Antirracista” com a professora Cléa Maria Ferreira, doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), mestre em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e fundadora da Aláfia Consultoria e Pesquisa.

Por fim, a sessão de encerramento, em 30 de setembro, que será exibida no mesmo horário, será dedicada aos “Desafios do Futuro da Escola Pública”, com o economista Ricardo Henriques, mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e superintendente Executivo do Instituto Unibanco.

Renata Priscila destacou que o fórum representa uma grande oportunidade para a discussão de temas relevantes para as melhorias no ensino. “Estamos dialogando com especialistas de várias unidades de referência que estão compartilhando seu conhecimento e suas experiências com os participantes. Nossos profissionais estão tendo acesso a uma gama de informações extremamente relevantes sobre os assuntos que permeiam a educação neste momento e que serão pilares do setor nas próximas décadas”, ressaltou a secretária.

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Baby, me Leva!' promove nova edição presencial de adoção neste domingo
Cidades

'Baby, me Leva!' promove nova edição presencial de adoção neste domingo

OAB Suzano recebe novos advogados em cerimônia de entrega de carteiras
Cidades

OAB Suzano recebe novos advogados em cerimônia de entrega de carteiras

Desenvolvimento Econômico garante mais de 20 mil atendimentos nos Centrus em quatro meses
Cidades

Desenvolvimento Econômico garante mais de 20 mil atendimentos nos Centrus em quatro meses

ACE Suzano completa 58 anos de história e atuação junto ao empresariado
Cidades

ACE Suzano completa 58 anos de história e atuação junto ao empresariado

Ação da GCM no Parque Dourado apreende som e detém três suspeitos em Ferraz
Polícia

Ação da GCM no Parque Dourado apreende som e detém três suspeitos em Ferraz

Rodrigo Ashiuchi e Marcio Alvino reforçam compromisso com Biritiba Mirim
Cidades

Rodrigo Ashiuchi e Marcio Alvino reforçam compromisso com Biritiba Mirim