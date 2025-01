Teatro, literatura e artes visuais juntos no ''Ensaio sobre o Tempo''

Idealizado por Cibele Zucchi, Elidayana Alexandrino e Antônio Benedito Nicodemo "Ensaio Sobre o Tempo" surge há três anos, com a ideia de investigar e refletir sobre o conceito de tempo por meio de múltiplas linguagens artísticas, como artes visuais, teatro e literatura.

Após um longo período de pesquisa, o projeto será agora colocado em prática por meio de ações formativas abertas ao público na próxima semana em Suzano.

A ideia da união dos artistas, é trazer a relação entre corpo, performance e a percepção cíclica do tempo, ‘’ Uma das nossas frentes é fomentar a discussão, questionando modelos hegemônicos de espaço, temporalidade e o fazer artístico.’’ Afirma Elidayana.

Os três, que também já trabalharam juntos em outros projetos, abriram gratuitamente as inscrições para a oficina, comtemplada pelo Edital de Chamamento Público de Artes Integradas pela Lei Paulo Gustavo de Suzano. A oficina acontecerá no formato de quatro encontros com três dias de oficinas

de três horas, e o último e quarto encontro será finalizado com um sarau.

Todas as atividades acontecem no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, em Suzano, e a inscrição pode ser feita via forms, no link no perfil do projeto no Instagram: @ensaiosobreotempo.

Mais informações:

Quando: 5, 6, 7 e 8 de fevereiro

Horário: 19h às 22h

Onde: Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi

Endereço: Rua Benjamin Constant, número - C 1 - Centro, Suzano - São Paulo