Tempo seco deve aumentar em 6% procura por urgência e emergência

O tempo seco que vem atingindo a cidade de Suzano nas últimas semanas pode causar um aumento de 6% na procura pelos equipamentos da Rede de Urgência e Emergência (RUE) da cidade. A informação é da Secretaria de Saúde de Suzano.

O tempo seco está sendo causado, principalmente, pela falta de chuvas e pelas grandes queimadas que estão sendo registradas. O índice representa o número médio de pessoas que procuram o serviço médico atualmente. Em agosto, foram 23,1 mil atendimentos por várias razões no Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), 16,1 mil na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista e 4,6 mil no Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras.

A secretaria de Saúde intensificou sua orientação para o uso de máscara caso o paciente apresente algum sintoma respiratório e uma maior hidratação durante o dia.

Endereços

O Hospital e Maternidade de Suzano atende no antigo prédio da Santa Casa de Misericórdia, na avenida Antônio Marques Figueira,1861; o Pronto Atendimento de Palmeiras está localizado na Rua Mussi George Antônio, 319; e a Unidade de Pronto atendimento do Jardim Revista realiza seus atendimentos na rua Guarani, 200.