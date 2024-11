Terminal de Ônibus de Palmeiras está 90% pronto, estima Prefeitura

A obra do Terminal de Ônibus de Palmeiras chegou a 90% de conclusão, de acordo com a estimativa da Prefeitura. A previsão de entrega do empreendimento é para o início de 2025.

O espaço, que está localizado na Estrada do Koyama, 350, já recebeu os serviços de terraplanagem, passeio para circulação com piso intertravado, guias, guarita e cobertura. Os próximos passos para a obra envolvem a pavimentação do viário e a finalização de detalhes de acabamento.

A Prefeitura ressaltou a importância do terminal, que possibilitará a conexão dos passageiros da região sul ao centro de Suzano, concentrando algumas linhas que circulam no distrito de Palmeiras.

A administração explicou que o equipamento está instalado em uma região de alta circulação de veículos do transporte público. “Por lá também passam algumas linhas intermunicipais, como a 215, por exemplo, que liga o centro de Suzano ao Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires”, disse a Prefeitura.

O Terminal de Ônibus de Palmeiras será operado pela concessionária Radial Mais Transporte. De início, o equipamento terá oito linhas para atender cerca de 11 mil passageiros por dia, proporcionando mais opções de deslocamento com os demais trajetos municipais e facilitando o acesso à Estação Suzano, da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).