Tio do prefeito eleito morre em Suzano

Ailton Yoshitaka Ishi, conhecido como "Taka", tio do vereador e prefeito eleito de Suzano, Pedro Ishi (PL), faleceu, nesta sexta-feira (11), em Suzano.

O velório está acontecendo no Cemitério Municipal de Suzano, situado na Rua José Guilherme Pagnani, s/n, Vila Figueira. O sepultamento está marcado para às 16h de hoje, no Cemitério São Sebastião, localizado na Rua Cássia Francisco, nº 651, no Sítio São José, também em Suzano.

Em nota, Pedro Ishi lamentou profundamente a perda do tio que o criou desde pequeno, compartilhando uma mensagem emocionante.

"É com imensa tristeza que informo o falecimento do meu tio Ailton Yoshitaka Ishi, o nosso eterno Tio Taka. Ele sempre esteve presente em minha vida, acompanhando cada etapa da minha trajetória, junto com minha tia Dema. Sempre carinhoso, cuidou de nós e nos ensinou muitas lições valiosas. Tio, obrigado por tudo que fez por nossa família. Espero continuar te honrando e orgulhando aqui na terra. Nós te amamos para todo o sempre."