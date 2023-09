O Tiro de Guerra de Suzano deve formar 100 atiradores no final do ano. Os jovens que se alistam ao TG recebem instruções operacionais, durante aproximadamente 9 meses, para darem apoio a área da saúde, ação comunitária, defesa civil e meio ambiente.

Os atiradores com desempenho superior podem alcançar a promoção por meio do Curso de Formação de Cabos. Segundo o chefe de instrução no TG e 1° Sargento Leonardo de Oliveira Marques, os atiradores recebem instruções de acordo com o planejamento anual de instruções militares.

Estas instruções têm por objetivo formar o reservista de segunda categoria para o Exército Brasileiro. Ao longo do ano, uma série de treinamentos operacionais e ações sociais são realizados. Na vertente militar, os atiradores aprendem sobre hierarquia e disciplina, uniformes, ordem unida, realizam marchas, instrução de tiro de fuzil, primeiros socorros, entre outras.

Já na vertente social, são realizadas doações de sangue, ações de combate à endemias, instrução para a prevenção de acidentes, palestras sobre estudo, emprego e capacitação profissional, além de várias missões de apoio à comunidade.

Além de preparar o militar para o combate, o Tiro de Guerra desenvolve nos jovens atiradores atributos como liderança, persistência e camaradagem.

“Os atiradores recebem instruções de instituições como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e SAMU tudo com a finalidade de formar cidadãos líderes para a comunidade local”, disse.