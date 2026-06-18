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Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
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Cidades

Associação preserva mais de um século do legado dos imigrantes

Entidade fundada antes da emancipação da cidade completa 88 anos e reúne descendentes em torno da cultura

18 junho 2026 - 09h00Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Primeiros imigrantes japoneses começaram a chegar em Suzano, entre as décadas de 1930 e 1950Primeiros imigrantes japoneses começaram a chegar em Suzano, entre as décadas de 1930 e 1950 - (Foto: Arquivo Pessoal)

Quando os primeiros imigrantes japoneses começaram a chegar em Suzano, entre as décadas de 1930 e 1950, a cidade ainda dava seus primeiros passos rumo ao desenvolvimento. Vindos inicialmente para trabalhar em fazendas e cafezais do interior paulista, muitos encontraram no município um novo lar e ajudaram a construir uma das comunidades nipônicas mais representativas do Estado de São Paulo.


Parte dessa história é preservada há 88 anos pela Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo Suzano, entidade que se tornou referência na manutenção das tradições japonesas e na integração entre culturas.


Fundada em 11 de fevereiro de 1938 por pais preocupados em garantir o ensino da língua japonesa aos filhos, a entidade nasceu como Associação de Pais Japoneses da Cidade de Suzano. Ao longo das décadas, acompanhou transformações históricas que marcaram tanto a comunidade japonesa quanto o próprio município.


Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Brasil e Japão estavam em lados opostos do conflito, as atividades da associação precisaram ser interrompidas. Somente em 1946 os trabalhos foram retomados. Após mudanças de nome e processos de reorganização da comunidade, a entidade passou a se chamar Associação Cultural Suzanense em 1960, refletindo uma proposta mais ampla de integração cultural. “É uma associação mais antiga que a própria cidade. Enquanto Suzano tem 77 anos, nós completamos 88 anos de história neste ano”, destaca o presidente da entidade, Reinaldo Katsumata, durante conversa no programa DS Entrevista.

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