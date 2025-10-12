Transferência de Diretoria de Ensino de Suzano causa protesto

A subsede de Suzano do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) está organizando um ato para o dia 14 de outubro, em decorrência da transferência da Diretoria de Ensino de Suzano para a Escola Estadual Batista Renzi, localizada na Vila América, em Suzano.

Segundo a coordenadora da subsede de Suzano da Apeoesp, Ana Lúcia Ferreira, há cerca de um mês cinco professores representantes da escola e dois representantes do sindicato, participaram de uma reunião com o dirigente regional de ensino de Suzano, Leonardo Hernandez Felicio, para tratar sobre “boatos” do fechamento da escola.

Na ocasião, eles foram informados de que o local onde a Diretoria de Ensino de Suzano funciona atualmente, na avenida Mogi das Cruzes, não tem acessibilidade e paga aluguel. “O Ministério Público está pressionando a DE para acertar o prédio”, explicou a coordenadora.

Para isso, ainda segundo Ana Lúcia, o dirigente regional informou que a Prefeitura de Suzano cedeu um terreno na região central de Suzano para construir o novo equipamento, entretanto a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) alegou que o custo é alto.

“Foi confirmado que vão fechar o Batista Renzi para se tornar a Diretoria de Ensino. Ele (dirigente) confirmou que já mandou projeto para o FDE de como será usada a escola”, ressaltou.

Como medida contra o fechamento da escola que, segundo a coordenadora, tem cerca de 1,6 mil alunos, foi realizada na última sexta-feira (3), a entrega de panfletos aos pais e responsáveis dos alunos, informando o fechamento da escola e convocando-os para uma manifestação.

O ato está previsto para acontecer no dia 14 de outubro, às 10h, em frente à Diretoria de Ensino de Suzano.

Secretaria de Educação

O DS procurou a Secretaria Estadual de Educação que, por meio da Unidade Regional de Ensino (URE), esclareceu que está em andamento um estudo sobre a utilização de espaços ociosos da unidade para abrigar a sede da Unidade Regional de Ensino.

Ressaltaram ainda que, mesmo que isso ocorra, a escola continuará funcionando normalmente, sem prejuízo aos alunos ou professores.