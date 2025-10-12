Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 12 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Transferência de Diretoria de Ensino de Suzano causa protesto

Em reunião, Apeoesp foi informada de que o local onde a Diretoria funciona atualmente não tem acessibilidade

12 outubro 2025 - 12h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Transferência de Diretoria de Ensino de Suzano causa protestoTransferência de Diretoria de Ensino de Suzano causa protesto - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

A subsede de Suzano do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) está organizando um ato para o dia 14 de outubro, em decorrência da transferência da Diretoria de Ensino de Suzano para a Escola Estadual Batista Renzi, localizada na Vila América, em Suzano.

Segundo a coordenadora da subsede de Suzano da Apeoesp, Ana Lúcia Ferreira, há cerca de um mês cinco professores representantes da escola e dois representantes do sindicato, participaram de uma reunião com o dirigente regional de ensino de Suzano, Leonardo Hernandez Felicio, para tratar sobre “boatos” do fechamento da escola.

Na ocasião, eles foram informados de que o local onde a Diretoria de Ensino de Suzano funciona atualmente, na avenida Mogi das Cruzes, não tem acessibilidade e paga aluguel. “O Ministério Público está pressionando a DE para acertar o prédio”, explicou a coordenadora.

Para isso, ainda segundo Ana Lúcia, o dirigente regional informou que a Prefeitura de Suzano cedeu um terreno na região central de Suzano para construir o novo equipamento, entretanto a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) alegou que o custo é alto.

“Foi confirmado que vão fechar o Batista Renzi para se tornar a Diretoria de Ensino. Ele (dirigente) confirmou que já mandou projeto para o FDE de como será usada a escola”, ressaltou.

Como medida contra o fechamento da escola que, segundo a coordenadora, tem cerca de 1,6 mil alunos, foi realizada na última sexta-feira (3), a entrega de panfletos aos pais e responsáveis dos alunos, informando o fechamento da escola e convocando-os para uma manifestação.

O ato está previsto para acontecer no dia 14 de outubro, às 10h, em frente à Diretoria de Ensino de Suzano.

Secretaria de Educação

O DS procurou a Secretaria Estadual de Educação que, por meio da Unidade Regional de Ensino (URE), esclareceu que está em andamento um estudo sobre a utilização de espaços ociosos da unidade para abrigar a sede da Unidade Regional de Ensino. 

Ressaltaram ainda que, mesmo que isso ocorra, a escola continuará funcionando normalmente, sem prejuízo aos alunos ou professores.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Obras do Terminal de Ônibus de Palmeiras seguem quase prontas
Cidades

Obras do Terminal de Ônibus de Palmeiras seguem quase prontas

Suzano oficializa Rota do Yakisoba com participação de 11 restaurantes
Cidades

Suzano oficializa Rota do Yakisoba com participação de 11 restaurantes

Cerimônia marca encerramento do curso 'Tela Aberta' na quinta-feira
Cidades

Cerimônia marca encerramento do curso 'Tela Aberta' na quinta-feira

Contratos do Banco do Povo em Suzano crescem 214% em relação ao ano passado
Cidades

Contratos do Banco do Povo em Suzano crescem 214% em relação ao ano passado

Projeto 'Pequenos do Bem' vai promover cidadania nas escolas municipais
Cidades

Projeto 'Pequenos do Bem' vai promover cidadania nas escolas municipais

Obra do Hospital Federal fica perto do fim com vistoria e aprovação do Ministério da Saúde
Cidades

Obra do Hospital Federal fica perto do fim com vistoria e aprovação do Ministério da Saúde