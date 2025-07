Transporte realiza vistoria em vans que conduzem cerca de 20 mil alunos diariamente

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está realizando vistorias, durante todo esse mês de julho, na frota de vans particulares que atendem aos alunos da rede de educação pública e privada de Suzano.

Os procedimentos buscam averiguar as boas condições de circulação dos veículos que conduzem cerca de 20 mil crianças e adolescentes diariamente, das diferentes localidades do município.

Desde que foi iniciado o trabalho, cerca de 180 vans já foram vistoriadas e outras 120 deverão ser submetidas à mesma avaliação nos próximos dias. Trata-se de um processo habitual que ocorre antes do início de cada semestre. Isso porque, em virtude das férias escolares, a ação pode ser conduzida de forma diária pelo menor índice de demanda no transporte de alunos. Portanto, a regulamentação não interfere no dia a dia dos estudantes suzanenses no período letivo.

O trabalho contempla, primeiramente, a análise da documentação das vans, dos motoristas e dos monitores. Depois, os veículos passam por uma vistoria completa, em que são verificadas as condições gerais de conservação, pneus, luzes, assentos, tacógrafo e demais itens de segurança. Os serviços estão sendo realizados na própria sede da pasta, situada na rua José Correa Gonçalves, 152, no bairro Vila São Jorge, com a participação de sete profissionais.

Em janeiro deste ano, já houve uma primeira avaliação na frota, quando os devidos procedimentos de segurança foram cumpridos para garantir a circulação adequada de 300 veículos. Nesta oportunidade, também foram confirmados os aspectos essenciais para o transporte dos passageiros por meio da verificação de documentos e autorizações, assim como a vistoria da parte mecânica, incluindo a checagem do sistema de frenagem e funcionamento do motor.

O secretário Claudinei Galo frisou que as vistorias são fundamentais para a preservação das condições de tráfego e a segurança de todos os alunos que são conduzidos pelas vans escolares. “A cada semestre, no período em que os estudantes estão de férias, nós desenvolvemos esse trabalho para zelar pela qualidade do transporte. Buscamos realizar os procedimentos que devem ser feitos para cumprir as exigências relacionadas a este serviço, incluindo a autorização dos profissionais e o bom estado dos veículos”, declarou o chefe da pasta.