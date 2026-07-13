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Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
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Cidades

Transporte realiza vistoria em veículos que conduzem cerca de 20 mil alunos diariamente

Procedimentos de segurança contemplam análise da documentação de motoristas e monitores, além de verificação geral das condições de conservação

13 julho 2026 - 16h52Por de Suzano
O trabalho busca averiguar as boas condições de circulação dos 300 veículoO trabalho busca averiguar as boas condições de circulação dos 300 veículo - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está realizando ao longo deste mês uma vistoria completa na frota particular que atende aos alunos da rede de educação pública e privada de Suzano. O trabalho busca averiguar as boas condições de circulação dos 300 veículos que conduzem cerca de 20 mil crianças e adolescentes diariamente, das diferentes localidades do município. 

Para que mantenham a autorização referente à prestação deste serviço, os permissionários devem comparecer à sede da pasta, situada na rua José Correa Gonçalves, 152, no bairro Vila São Jorge, entre 8 e 16 horas, onde serão feitos os procedimentos que visam à segurança dos estudantes.

A avaliação contempla, primeiramente, a análise da documentação dos veículos, dos motoristas e dos monitores. Depois, serão verificadas as condições de funcionamento e conservação da frota, com inspeção de pneus, luzes, assentos, tacógrafo e demais itens de segurança. O trabalho ocorre sempre no período de férias escolares, para que não interfira no dia a dia dos estudantes.

No começo do ano, os veículos já passaram pela primeira vistoria, quando os devidos procedimentos de segurança foram cumpridos para garantir a circulação adequada. Nesta oportunidade, também foram confirmados os aspectos essenciais para o transporte dos passageiros por meio da verificação de documentos e autorizações, assim como avaliação da parte mecânica, incluindo a checagem do sistema de frenagem e funcionamento do motor.

O secretário Claudinei Galo frisou que as vistorias são fundamentais para a preservação das condições de tráfego e da segurança de todos os alunos que são conduzidos diariamente. “Realizamos todos os procedimentos necessários para garantir a qualidade do transporte escolar. Buscamos cumprir todas as exigências relacionadas à prestação desse serviço, incluindo a regularidade da documentação dos profissionais e as boas condições dos veículos”, declarou o chefe da pasta.

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