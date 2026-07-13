CCMI abre 95 vagas para cursos e oficinas no segundo semestre

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti está com 95 vagas abertas para cursos, oficinas e atividades físicas que serão oferecidas ao longo do segundo semestre de 2026. As oportunidades são destinadas aos suzanenses com 60 anos ou mais e buscam promover qualidade de vida, convivência, aprendizado e bem-estar ao público da melhor idade e começam no início de agosto.

A iniciativa é promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano, por meio do CCMI, e tem como objetivo ampliar o acesso dos idosos a atividades que estimulem a socialização, a prática esportiva, a criatividade, a memória e o desenvolvimento de novas habilidades.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede do equipamento, situada na rua Benjamin Constant, 1.375, no centro. Para se cadastrar, os interessados devem apresentar documento com foto, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de comprovante de endereço, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e carteira de vacinação.

Entre as opções disponíveis estão defesa pessoal, oficina circular sagrada, violão, dança sênior para pessoas com comorbidades, dança de salão, dança do Brasil e xadrez/dama. As aulas serão realizadas em diferentes dias e horários, conforme a modalidade escolhida.

Para defesa pessoal, estão disponíveis 20 vagas, sendo oito para as aulas de segunda-feira, às 10 horas, e 12 para sexta-feira, às 14 horas. A oficina circular sagrada conta com dez oportunidades, com encontros às quartas-feiras, às 15 horas.

O curso de violão oferece 19 vagas, distribuídas entre as turmas de terça-feira, às 10h30, com seis oportunidades, e quinta-feira, às 10h30 e às 13 horas, com 13 vagas no total. Já a dança sênior, voltada a participantes com comorbidades, tem três vagas disponíveis às segundas-feiras, às 8h45.

Também há 26 vagas para dança de salão, às sextas-feiras, nos horários das 8 e 9 horas, e mais 13 oportunidades, nas quartas-feiras, às 15 horas. Para as atividades de xadrez e dama, são quatro oportunidades às terças-feiras, às 14 horas.

A diretora do Fundo Social e coordenadora do CCMI, Sueli Eguchi, destacou que a abertura das vagas reforça o compromisso do espaço com a valorização da melhor idade. “O CCMI é um equipamento muito importante para os nossos idosos, porque oferece atividades que contribuem para a saúde, para a convivência e também para o aprendizado. Cada curso foi pensado para acolher esse público e proporcionar momentos de bem-estar, integração e desenvolvimento”, afirmou.

Por sua vez, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, ressaltou que as atividades fortalecem o cuidado com a população idosa do município. “Nosso objetivo é fazer com que os suzanenses da melhor idade tenham cada vez mais oportunidades de participar de ações que melhorem sua qualidade de vida. O CCMI cumpre esse papel com muito carinho, oferecendo cursos, oficinas e atividades que ajudam os idosos a se manterem ativos, participativos e próximos da comunidade”, declarou.