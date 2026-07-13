Secretaria de Esportes e Adat abrem inscrições para atividades esportivas no Clube Urupês

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat) abriram nesta semana as inscrições para aulas esportivas gratuitas no Clube Urupês, localizado na rua Albert Fink, 520, no bairro Parque Maria Helena. As atividades terão início na primeira semana de agosto.

As modalidades são destinadas ao público com idade a partir dos 7 anos, conforme a atividade escolhida, e contam com vagas limitadas. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição on-line, preenchendo o formulário disponível pelo link bit.ly/InscricaoEsportesSuzano.

A programação contempla atividades de condicionamento físico, ginástica rítmica, balé, basquete, futebol, handebol e artes marciais, distribuídas nos períodos da manhã, da tarde e da noite.

No período da manhã, das 8h30 às 10 horas, às segundas-feiras, serão oferecidas aulas de ritmos, às terças-feiras, futsal, e treinamento funcional às quartas e sextas-feiras. Das 10 horas às 11h30, haverá basquete às segundas-feiras, balé às terças-feiras e handebol às sextas-feiras.

À tarde, a programação começa com ginástica rítmica às terças-feiras, das 13 horas às 14h30. Das 14h30 às 16 horas, serão realizadas aulas de balé às segundas-feiras, jiu-jítsu às quintas-feiras e judô às sextas-feiras.

Entre 16 horas e 17h30, o espaço receberá aulas de futebol às segundas e sextas-feiras, basquete às terças-feiras e judô às quintas-feiras. Já das 18 horas às 19h30, serão oferecidas atividades de oficina corporal às terças e sextas-feiras e handebol às quintas-feiras.

No período noturno, das 19 horas às 20h30, haverá capoeira às quartas-feiras e handebol feminino adulto às sextas-feiras. Também às sextas-feiras, das 20h30 às 22 horas, serão realizadas as aulas de handebol masculino adulto.

Com a reforma inaugurada no último mês, o Clube Urupês passa a integrar a rede de espaços destinados à prática esportiva, ao lazer e à promoção da saúde em Suzano. A implantação das atividades amplia a oferta de serviços gratuitos para os moradores do Parque Maria Helena e de bairros próximos, criando novas oportunidades de convivência e participação comunitária.

O novo polo também fortalece o trabalho de descentralização das políticas públicas de esporte e lazer, levando diferentes modalidades para mais perto da população. Além de incentivar hábitos saudáveis, as atividades contribuem para o desenvolvimento físico, social e educacional de crianças, jovens e adultos.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marín Júnior, o Nardinho, destacou a importância da parceria para ampliar o atendimento à população. “O Clube Urupês se torna um importante espaço de qualidade de vida para toda essa região. Por meio desta parceria com a Adat, conseguimos oferecer uma programação diversificada e gratuita, atendendo desde crianças até o público adulto e incentivando cada vez mais pessoas a praticarem atividades físicas”, afirmou.