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Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
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Cidades

Moriconi recebe exposição 'Toda Linha Começa de um Ponto'

Mostra reúne 90 obras baseadas em linhas, pontos e formas geométricas e pode ser visitada de segunda a sexta-feira

13 julho 2026 - 18h21Por de Suzano
Moriconi recebe exposição 'Toda Linha Começa de um Ponto'Moriconi recebe exposição 'Toda Linha Começa de um Ponto' - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) recebe até 31 de julho a exposição cultural “Toda Linha Começa de um Ponto”, do artista plástico Edson Junior, o ALE. O público pode visitar a exposição de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, com entrada gratuita e livre para todos os públicos.

A mostra reúne 90 obras produzidas a partir de uma pesquisa visual baseada em linhas, pontos e formas geométricas, estruturada por meio de uma leitura sobre processo, desenvolvimento e construção de sentidos. Partindo do ponto como elemento de origem, as linhas se expandem pelo espaço como caminhos e conexões, estabelecendo relações entre forma, movimento e percurso.

As obras estão organizadas em uma cronologia composta por cinco etapas, que orientam a visitação: “Entendimento”, “Compreensão”, “Aceitação”, “Prática” e “Ensino”. Cada seção representa um nível de aprofundamento na experiência proposta pelo artista, conduzindo o público desde o reconhecimento inicial das formas até a reflexão sobre suas aplicações e seus possíveis desdobramentos.

Ao longo do percurso, a repetição e a variação dos elementos geométricos constroem uma narrativa visual contínua, na qual cada trabalho se conecta ao seguinte como parte de um mesmo processo de evolução. A disposição das obras em degraus reforça conceitos como desenvolvimento, transição e construção de sentidos ao longo da exposição.

ALE é pós-graduado em arteterapia e atua como artista plástico e visual, grafiteiro, arte-educador e oficineiro. Especialista no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolve atividades com crianças e adolescentes, estimulando a criatividade, o pertencimento e a produção coletiva por meio da arte. Seus trabalhos incluem murais e telas e relacionam práticas contemporâneas com pesquisas sobre território, identidade, vivências e memórias locais.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a exposição amplia o contato da população com diferentes linguagens artísticas. “Esta é uma mostra que convida o público a acompanhar todo um processo de criação e reflexão, partindo de elementos simples, como pontos e linhas, para construir diferentes significados. É uma oportunidade de valorizar o trabalho de um artista da nossa região e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência cultural gratuita, acessível e aberta a todas as idades”, afirmou.

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