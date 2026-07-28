Motorista perde o controle e capota veículo na Índio Tibiriçá

Um capotamento ocorreu na tarde desta terça-feira (28) e provocou lentidão na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), em Suzano. O acidente foi registrado na altura do km 62, no Jardim Ikeda, sentido Distrito de Palmeiras. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e a vítima sofreu apenas ferimentos leves.



Segundo a corporação, o acidente foi um capotamento após o motorista perder o controle da direção. As causas ainda são desconhecidas e devem ser apuradas.



Quando as equipes de resgate chegaram, a vítima já havia conseguido sair do veículo. Ela recebeu atendimento no local e, de acordo com os bombeiros, não sofreu ferimentos graves.



A ocorrência provocou leve lentidão no sentido Distrito de Palmeiras durante o atendimento das equipes de emergência.