Três alunos de duas cidades da região conseguem intercâmbio para Austrália e Nova Zelândia

Três estudantes da rede estadual de ensino do Alto Tietê foram selecionados para fazerem intercâmbio na Austrália e Nova Zelândia em 2025, com todo o gasto custeado pelo Governo do Estado de São Paulo. Eles foram selecionados pelo programa Prontos Pro Mundo.

O aluno Gustavo Galdino Bittencourt, da E.E. Helena Zerrener, em Suzano, viajará em janeiro com destino à Nova Zelândia. Enquanto isso, Luís Henrique Vicente da Conceição, da E.E. Edir do Couto Rosa, em Ferraz de Vasconcelos, e Cecília Akemi Pereira Nagamine, da E.E. Geraldo Justiniano de Rezende Silva, em Suzano, viajam em abril para a Austrália. Todos estão finalizando a 1ª série do Ensino Médio atualmente.

Os estudantes ficarão três meses no exterior, em uma temporada de estudos que proporcionará enriquecimento acadêmico e cultural e oferecerá novas perspectivas para os jovens.

Gustavo afirmou que já estudou sobre a Nova Zelândia e está muito feliz com a oportunidade. “Para ser selecionado, foi feito um curso de proficiência em inglês e eu fui escolhido para a Nova Zelândia. Estou muito feliz, até um pouco nervoso. Espero que seja uma viagem legal, já até fiz pesquisas sobre o país, parece ser um lugar bonito. Espero que minha experiência seja muito boa e voltar com uma bagagem grande no entendimento do inglês e na questão de conhecer o mundo”, disse.

Luís destacou a oportunidade de ter uma experiência em uma cultura diferente. “Estou muito feliz porque acho que vai ser uma oportunidade muito boa para mim. Vai me ajudar muito no futuro, porque vai melhorar meu inglês e vou ter mais experiência cultural. Estou muito contente com isso”.

Cecília revelou que não acreditava que seria uma das pessoas selecionadas pelo programa. “Não esperava que eu seria selecionada para isso, porque dentre tantas pessoas em Suzano, como eu poderia ser escolhida? Fiquei muito feliz quando soube. Entre 500 pessoas, estou no meio. É extremamente gratificante. Estarei representando a nossa cidade. É uma experiência que tenho certeza que vai ser maravilhosa”.

A dirigente regional de ensino da Diretoria de Ensino da Região de Suzano, Mara Silvia Bioto, falou sobre a importância do intercâmbio para o aluno. “Para um adolescente, o intercâmbio pode ser um grande impulsionador de autoestima e confiança, pois ele precisará enfrentar desafios de comunicação e resolver problemas de maneira independente. Essas vivências contribuem diretamente para a formação de uma visão mais madura, além de desenvolver um senso de responsabilidade e determinação. Do ponto de vista acadêmico e profissional, um intercâmbio no currículo também é um diferencial que destaca o jovem como alguém com experiência internacional e domínio linguístico”.