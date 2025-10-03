UBS do Parque Maria Helena passa por revitalização e ganha nova estrutura para atendimento

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Isaac Oguime, no bairro Parque Maria Helena, passou por uma importante revitalização com melhorias que vão ampliar a qualidade do atendimento. Com investimento próprio da administração municipal de R$ 45.338,03, as obras foram concluídas em três meses e contemplaram desde a parte estrutural até a ampliação de espaços para pacientes e profissionais.

Entre as intervenções realizadas estão a nova estrutura da farmácia, com atendimento descentralizado e coberto na área externa, a pintura completa do prédio, a troca da cobertura e de calhas em pontos necessários, além da criação de um novo consultório de enfermagem. A unidade também recebeu um novo forro no salão de reuniões e no espaço de integração dos pacientes, garantindo mais conforto e organização.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou a relevância da revitalização para o atendimento à comunidade. “Essa obra representa mais do que melhorias físicas, é um investimento direto na qualidade do cuidado oferecido às famílias do Parque Maria Helena. Uma estrutura adequada faz toda a diferença para que nossos profissionais possam atuar com eficiência e para que os pacientes sejam acolhidos com dignidade”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi, ressaltou a importância da parceria institucional para tornar o projeto possível e fez questão de agradecer o apoio do deputado federal Marcio Alvino. “Essa revitalização é um passo fundamental para garantirmos uma saúde cada vez mais humanizada e acessível em Suzano. Agradeço ao secretário de Saúde, Diego Ferreira, à gerente da unidade, Edirene Zirondi Natali e, especialmente, ao deputado federal Marcio Alvino, que tem sido um grande parceiro de nossa cidade e recentemente encaminhou R$ 3 milhões para a saúde suzanense. Conquistas como essa mostram o quanto o trabalho conjunto traz resultados positivos para a nossa população”, destacou o prefeito.