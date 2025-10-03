Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 03 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

UBS do Parque Maria Helena passa por revitalização e ganha nova estrutura para atendimento

Obra concluída em três meses recebeu investimento de R$ 45,3 mil e garante mais conforto e qualidade nos serviços prestados à população

03 outubro 2025 - 21h35Por de Suzano
UBS do Parque Maria Helena passa por revitalização e ganha nova estrutura para atendimentoUBS do Parque Maria Helena passa por revitalização e ganha nova estrutura para atendimento - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Isaac Oguime, no bairro Parque Maria Helena, passou por uma importante revitalização com melhorias que vão ampliar a qualidade do atendimento. Com investimento próprio da administração municipal de R$ 45.338,03, as obras foram concluídas em três meses e contemplaram desde a parte estrutural até a ampliação de espaços para pacientes e profissionais.

Entre as intervenções realizadas estão a nova estrutura da farmácia, com atendimento descentralizado e coberto na área externa, a pintura completa do prédio, a troca da cobertura e de calhas em pontos necessários, além da criação de um novo consultório de enfermagem. A unidade também recebeu um novo forro no salão de reuniões e no espaço de integração dos pacientes, garantindo mais conforto e organização.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou a relevância da revitalização para o atendimento à comunidade. “Essa obra representa mais do que melhorias físicas, é um investimento direto na qualidade do cuidado oferecido às famílias do Parque Maria Helena. Uma estrutura adequada faz toda a diferença para que nossos profissionais possam atuar com eficiência e para que os pacientes sejam acolhidos com dignidade”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi, ressaltou a importância da parceria institucional para tornar o projeto possível e fez questão de agradecer o apoio do deputado federal Marcio Alvino. “Essa revitalização é um passo fundamental para garantirmos uma saúde cada vez mais humanizada e acessível em Suzano. Agradeço ao secretário de Saúde, Diego Ferreira, à gerente da unidade, Edirene Zirondi Natali e, especialmente, ao deputado federal Marcio Alvino, que tem sido um grande parceiro de nossa cidade e recentemente encaminhou R$ 3 milhões para a saúde suzanense. Conquistas como essa mostram o quanto o trabalho conjunto traz resultados positivos para a nossa população”, destacou o prefeito.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Artur Takayama vistoria pontos de câmeras de reconhecimento facial instaladas em Suzano
Cidades

Artur Takayama vistoria pontos de câmeras de reconhecimento facial instaladas em Suzano

Alunos e professores da USP vêm a Suzano para iniciar atualização do Plano de Turismo
Cidades

Alunos e professores da USP vêm a Suzano para iniciar atualização do Plano de Turismo

Segurança Cidadã implanta cinco totens de reconhecimento facial do 'Smart Suzano'
Cidades

Segurança Cidadã implanta cinco totens de reconhecimento facial do 'Smart Suzano'

Palestra do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo, reúne mais de 90 pessoas na OAB Suzano
Cidades

Palestra do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo, reúne mais de 90 pessoas na OAB Suzano

Parlamentares de Suzano prestigiam lançamento de ônibus de biometano
Cidades

Parlamentares de Suzano prestigiam lançamento de ônibus de biometano

Vereador Artur Takayama vistoria pontos de câmeras de reconhecimento facial instaladas em Suzano
Cidades

Vereador Artur Takayama vistoria pontos de câmeras de reconhecimento facial instaladas em Suzano