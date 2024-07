UBS Miguel Badra Alto realiza 113 mil procedimentos desde 2020

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Stelina Maria Barbosa, localizada no Bairro Miguel Badra Alto, realizou 75.574 atendimentos individuais e 113.396 procedimentos desde sua inauguração, ocorrida em julho de 2020.

Atualmente, a unidade realiza, em média, 2.053 atendimentos individuais e 3.113 procedimentos mensalmente, sendo as maiores demandas de Clínica Geral e Pediatria. Além destas duas especialidades, a UBS também atende Fonoaudiologia, Ginecologia e Psicologia.

O equipamento foi reformado pela gestão e entregue totalmente revitalizado, contando com um investimento que superou os R$ 127,5 mil na época, sendo a maior parte deste valor destinada por meio de emenda parlamentar do então deputado federal Orlando Silva. As intervenções incluíram substituição do forro, climatização de todo o ambiente com aparelhos de ar-condicionado, melhoria na iluminação com lâmpadas de LED, pintura e aplicação de identidade visual.

Além disso, todo o sistema passou a ser informatizado, com fichas e prontuários podendo ser acessados de forma virtual. A mesma iniciativa foi realizada em todos os postos de saúde da cidade, de maneira a facilitar os registros dos pacientes e simplificar os atendimentos.

Vale ressaltar que, desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Suzano reformou praticamente todos os postos de saúde da cidade, incluindo UBSs e Unidades de Saúde da Família (USFs), além de construir unidades nos bairros Jardim Brasil, Jardim Revista, Jardim Suzanópolis, Vila Amorim, Jardim Monte Cristo e Jardim Dona Benta.

Atualmente a cidade tem duas para serem entregues neste segundo semestre, sendo uma nova, a UBS do Parque do Colégio, e uma que está sendo ampliada e revitalizada, que é a UBS Antonio Augusto Nunes, no Jardim Natal.