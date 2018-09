UBS Palmeiras inicia atendimento especial de combate ao tabagismo

Suzanenses que desejam abandonar o hábito de fumar poderão contar, a partir desta quinta-feira (20), com a ajuda da Secretaria Municipal de Saúde, que iniciará um trabalho especial na Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Palmeiras (travessa Crispim Adelino Cardoso, 137 – Recanto Feliz). O objetivo é desempenhar ações de combate ao tabagismo a todo o público interessado que procurar o local.

O serviço será realizado dentro do posto às segundas-feiras (9 horas) e às quintas-feiras (11 horas), com grupos de até 16 pessoas. Os atendimentos ocorrerão de forma cíclica, com novas turmas sendo abertas conforme forem constatados progressos com os participantes anteriores. A iniciativa está dentro das estratégias da Secretaria Municipal de Saúde e terá continuidade nos demais meses do ano.

As consultas são feitas em grupos como forma de apresentar os avanços no combate às dependências química (nicotina) e psicológica causadas pelo cigarro, por meio de atividades lúdicas, conversas e administração de remédios, quando necessário. O tempo de permanência depende da adesão de cada um ao projeto e da evolução no tratamento, que pode variar dependendo de cada participante.

Uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais de todos os setores da UBS Palmeiras, passou por um curso especial de capacitação para atendimento do público que procurar o local em busca de auxílio para largar o cigarro.

O trabalho de combate ao tabagismo em Suzano já é realizado na Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Eduardo Nakamura, localizada no bairro Cidade Miguel Badra (rua Mario Bochetti, 680). A expectativa da pasta é de que a iniciativa seja levada para outros locais futuramente, como o Jardim Brasil, no distrito de Palmeiras.

“O tabagismo não é mais uma questão de hábito ou moda, mas um problema de saúde pública, que é abordado como tal por todos os países desenvolvidos. Nas últimas décadas, muito foi feito para despertar essa consciência a respeito do cigarro como um instrumento que rouba a vida, e nós apoiamos todos os homens e mulheres que queiram abandonar este vício”, explicou o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon.

Para participar das atividades de combate ao tabagismo, os interessados devem se dirigir diretamente à UBS de Palmeiras. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2263.