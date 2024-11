Última edição do 'Rock no Parque' de 2024 ocorre neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (17/11) a última edição deste ano do projeto “Rock no Parque”. A atividade, promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano, será realizada no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. O evento promete uma tarde com bastante rock e entretenimento para o público, com início marcado para o meio-dia e encerramento às 17h30.

Ao todo, quatro grupos se apresentarão, sendo dois com repertório autoral, mas, antes da primeira banda subir ao palco, às 13 horas, o público que vai curtir o evento poderá se aquecer com clássicos do rock que serão tocados para animar quem for ao parque, a partir do meio-dia.

Uma hora depois, a banda autoral Além do Verso promete agitar a plateia com seu som voltado para o metal. Logo após, às 14 horas, será a vez da banda The Freak, também autoral, que subirá ao palco trazendo uma mistura de influências e um som que promete emocionar a todos com sua apresentação mais calma e introspectiva.

Às 15 horas será a vez do Bon Jovi Cover, que resgatará os maiores clássicos da banda americana, levando os fãs a uma viagem nostálgica. Por fim, às 16 horas, o evento será encerrado com a energia da banda AC/DC Cover, que levará o público a reviver os maiores sucessos do grupo australiano.

Para o secretário José Luiz Spitti, o “Rock no Parque” é um grande sucesso, uma vez que relembra grandes clássicos nacionais e internacionais, atrai grande público e promove as bandas do segmento. “Ficamos muito felizes com todas as edições deste projeto, que trouxe uma excelente programação para o público e proporcionou muitos momentos de lazer e cultura para os suzanenses. É gratificante ver como o evento se consolidou ao longo do tempo, atraindo cada vez mais pessoas apaixonadas por música e divulgar as bandas”, afirmou o chefe da pasta.