Unipiaget recebe debate sobre inclusão por meio da Educação

Nos dias 22 e 23 de outubro, o auditório do Unipiaget será o palco do 2° Seminário de Educação Inclusiva do Alto Tietê, promovido pelo Centro Universitário em parceria com o Instituto Árion de Equoterapia e Desenvolvimento Humano. Para participar é preciso se inscrever.

O Objetivo do evento é o diálogo e a troca de experiências sobre práticas inclusivas, com algumas palestras sendo transmitidas online. “Acolher as culturas e a diversidade é essencial; eliminar as barreiras atitudinais, físicas e comunicanacionais é um direito e deve ser primordial à educação inclusiva”, afirma um dos organizadores do evento, o coordenador e professor de Pedagogia do Unipiaget, Ronnie Silva.

Roberta Borges de Mello, presidente do Instituto Árion de Equoterapia e Desenvolvimento Humano, afirma que: “Refletir e dialogar sobre inclusão, sobretudo na escola, é um ato de amor que gera conexões e transformações significativas na sociedade."

A Prefeitura de Suzano também participará do seminário, através da Secretaria de Educação, contribuindo com sua equipe do Atendimento Educacional Especializado e oferecendo intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para pessoas com deficiência auditiva.

A programação terá início às 8h da manhã e seguirá até às 22h, nos dois dias. O primeiro dia contará com palestras de temas variados como “Fonoaudiologia e os Processos de Comunicação”, “A Arte como Ferramenta de Inclusão”, “Equoterapia e o Desenvolvimento Integral” e “Compreendendo o Autismo através da Genética”. No segundo dia, os destaques são os debates sobre “Inclusão e Liderança Educativa” e “Cuidados Odontológicos para Pessoas com Deficiência”.

Além das palestras, no saguão do Unipiaget, os participantes poderão adquirir livros, jogos educativos e artesanato inclusivo.