Unipiaget recebe homenagens na Câmara de Suzano

Duas profissionais do Unipiaget serão homenageadas entre os 36 Profissionais do Ano na Câmara Municipal de Suzano. A professora e coordenadora dos cursos de Farmácia e Biomedicina do Unipiaget, Aline Souza, responsável pela Farmácia Universitária Solidária, foi escolhida para receber a honraria enquanto farmacêutica, assim como a jornalista Ana Karina Talarico, assessora de imprensa da instituição.

A premiação dos Profissionais do Ano é organizada anualmente, com indicações realizadas pelas respectivas categorias profissionais, valorizando aqueles que se destacaram em suas áreas de atuação. A entrega das placas será realizada nesta sexta-feira, 6 de dezembro, a partir das 18h, no plenário da Câmara Municipal, localizada na Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, Suzano.

Para o reitor Marcus Rodrigues, estas homenagens refletem o reconhecimento da excelência do Unipiaget. “Temos muito orgulho dos profissionais que estão ao nosso lado nesta caminhada na área da educação. Estas homenagens são um reconhecimento do nosso trabalho. Parabéns a todos pela honraria e pelo trabalho desenvolvido junto à família Unipiaget”, destacou.

Homenagens – Conheça os profissionais homenageados:

• Aline Aparecida de Souza, formada em 2014, possui mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Saúde. Desde 2022, integra o corpo docente do Unipiaget, onde também coordena os cursos de Farmácia e Biomedicina. Ela lidera o Programa Farmácia Solidária Universitária, projeto que idealizou e que visa receber doações de medicamentos para repassá-los à população, além de proporcionar experiências práticas aos alunos.

• Ana Karina Talarico, jornalista com mais de 20 anos de carreira, já atuou em veículos como Diário de Suzano e TV Diário, além de ter sido assessora de imprensa em órgãos públicos. Atualmente, é sócia de uma agência de comunicação que tem o Unipiaget como um de seus principais clientes.

Serviço:

Dia 6/12 às 18h

Profissionais do Ano

Plenário da Câmara Municipal de Suzano

Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, Suzano