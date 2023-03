UPA 24h atende 213 pessoas com 80% da região norte no 1º dia de abertura

Pelo menos 80% dos serviços prestados foram para pacientes da região norte.

A UPA foi inaugurada no último sábado (18), após 11 anos de espera por conta de um entrave na construção do equipamento, viabilizado por meio do governo federal.

Serão 12 médicos a cada 24 horas, 20 leitos e duas novas ambulâncias para a cidade, representando o investimento de R$ 2,1 milhões em infraestrutura.

Dos 213 atendimentos realizados, 204 eram referentes a moradores de Suzano, sendo cerca de 80% da região norte.

OUTRAS CIDADES

Os demais eram quatro de Itaquaquecetuba, dois de Mogi das Cruzes, um de Ferraz de Vasconcelos, um de Poá e uma pessoa de São Paulo (1).

Os procedimentos realizados foram consultas médicas (clínico geral, pediatra e ortopedista), exames laboratoriais, radiografias, curativos simples, imobilização ortopédica e cateterismo vesical. Também foram realizadas 76 consultas com médico pediatra para o atendimento infantil.

As salas de raio-x , que fazem parte do serviços disponíveis no equipamento, foram utilizados cerca de 35 vezes para a realização de procedimento de radiologia.

Até o momento não foi preciso utilizar as duas ambulâncias que estão disponíveis na unidade.

ÁREA

A UPA ocupa uma área de 1,5 mil metros quadrados, contando com recepção, triagem, sala de medicação, sala de inalação e uma Farmácia Satélite, voltada ao abastecimento dos postos de saúde da região norte.

A previsão é de que pelo menos 230 colaboradores do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Organização Social (OS) responsável pela gestão do local, contribuam com a operação do equipamento, envolvendo a área médica e de enfermagem, administrativo, limpeza, radiologia, farmácia, bioquímica, controle de acesso e serviços gerais.

O primeiro dia de atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, localizado no número 200 da rua Guarani, no Jardim Revista em Suzano, contou com 213 atendimentos até a tarde desta segunda-feira (20).