UPA de Palmeiras custará quase R$ 7 mi; obras começam neste mês

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras custará mais de R$ 6,9 milhões à Prefeitura de Suzano, de acordo com as informações da própria administração.

CONTRATO ASSINADO

O contrato já foi assinado com a empresa responsável pela obra, a Fort Service Company e Construtora Ltda.

As obras, de acordo com a Prefeitura, devem se iniciar ainda neste mês de agosto.

PRAZO

O prazo para terminarem é de 20 meses, ou seja, pouco menos de dois anos.

A previsão da Prefeitura é de que a UPA de Palmeiras funcione 24 horas por dia, com a capacidade de realizar 8 mil atendimentos por mês.

A administração disse que a UPA será importante para melhorar significativamente o atendimento de urgência e emergência na região sul da cidade, levando maior agilidade à população.

LOCAL

A unidade será instalada na Rua Crispim Adelino Cardoso, 42, bem próximo da Rodovia Índio-Tibriçá.