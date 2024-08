Venda no Dia dos Pais deve ter aumento de 4,7% em 2024, estima Sincomércio

As vendas no Dia dos Pais de 2024 deve ter um aumento de 4,7% em relação ao mesmo dia do ano passado. A expectativa desse crescimento foi passada por Valterli Martinez, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio).

De acordo com o presidente da associação, alguns fatores contribuem para a expectativa de aumento, como o aumento do número de trabalhadores e a estabilização da taxa de juros.

“Houve um aumento de aproximadamente 5 mil pessoas no mercado de trabalho formal no Alto Tietê entre julho de 2023 e maio de 2024, o que representa um incremento significativo na renda disponível. A estabilização das taxas de juros favorece a tomada de crédito e facilita o consumo”, explica.

Em relação aos preços, o presidente do sindicato disse que as calças masculinas devem ter aumento de 0,66%, os agasalhos devem crescer 1,20%, as camisas e camisetas devem ser 0,98% mais caro e as sandálias e chinelos devem ter um preço 1,27% maior.

O maior aumento deve ser nas bermudas e shorts com 5,32%, tênis com 4,77%, sapatos com 5,50% e perfumes com 4,84% A única queda deve ser no valor dos relógios de pulso, que devem custar 4,11% menos.

“Para os comerciantes, os setores de vestuário, calçados, perfumaria, cuidados pessoais, esportes, ferramentas, itens de escritório e comunicação, o Dia dos Pais é uma oportunidade muito importante”, disse Valterli.

O presidente do sindicato aproveitou para dar dicas para lojistas. “Atraia a atenção do consumidor, com vitrines atrativas e posts nas redes sociais para lembrar da data. Apresente opções de presentes, ofereça sugestões e kits para diferentes orçamentos e realize promoções e ações voltadas para os Dia dos Pais. Prepare sua equipe de vendas para proporcionar um atendimento encantador e aumentar as vendas”.

O Dia dos Pais no Brasil é sempre comemorado no segundo domingo de agosto. Nesse ano, a data é celebrada no dia 11 de agosto.

Valor médio de presentes será de R$ 120

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está estimando que o valor médio de presentes no Dia dos Pais na cidade ficará entre R$ 120 e R$ 200 em 2024.



De acordo com a ACE, o comércio suzanense está otimista com a chegada da data, que é a quarta data comemorativa mais importante em movimentação financeira do calendário do varejo nacional. A justificativa para o otimismo é que a taxa de desemprego é a menor em 10 anos, o que significa “sinais positivos para o consumo”.



Os produtos mais procurados pelos consumidores nessa época do ano devem ser peças de vestuário como camisas, calças e sapatos, além de utilidades domésticas e itens de perfumaria e cosméticos.



Em relação ao volume de vendas, a ACE utilizou as informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que estimou um volume de vendas de R$ 7,7 bilhões. Caso essa projeção se confirme, o crescimento seria de 4,7% em relação ao ano passado.