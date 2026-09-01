'Verdade na Rede' aborda cidadania e respeito na internet em nova atividade com alunos de Suzano

A Secretaria Municipal de Comunicação Pública realizou nesta terça-feira (01/09) mais uma atividade do projeto “Verdade na Rede” com alunos do 4º ano da Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, localizada na Fazenda Aya. Desta vez, a palestra teve como tema “Cidadania e respeito na internet” e foi conduzida por Larissa Ashiuchi.

Graduada em Sistema da Informação, com MBA em Gestão Empresarial e especializada em Mídias Digitais, ela conversou com os estudantes sobre a importância de adotar um comportamento responsável também no ambiente virtual, destacando que princípios como respeito, responsabilidade e empatia devem estar presentes nas interações realizadas por meio das redes sociais e de outras plataformas digitais.

Durante a atividade, os alunos puderam refletir sobre a forma como utilizam a internet, os impactos que comentários e publicações podem causar em outras pessoas e a importância de pensar antes de compartilhar ou produzir conteúdos. A palestra também reforçou o papel de cada usuário na construção de um ambiente digital mais saudável e seguro.

A atividade integra a programação do “Verdade na Rede”, iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Comunicação Pública para ampliar a educação midiática entre os estudantes da rede municipal. Ao longo dos encontros, diferentes profissionais são convidados a abordar temas relacionados ao consumo de informações, fake news, imagens manipuladas, comportamento nas redes sociais e uso consciente da internet.

O projeto busca oferecer aos estudantes ferramentas para que desenvolvam uma postura mais crítica diante dos conteúdos que recebem diariamente, além de estimular o entendimento sobre direitos, responsabilidades e boas práticas no ambiente digital.

Larissa Ashiuchi destacou a importância de iniciar esse debate ainda durante a formação escolar. “A internet faz parte da rotina das crianças e dos jovens e, por isso, precisamos conversar cada vez mais sobre como ocupar esses espaços com responsabilidade. Cidadania e respeito também existem no ambiente digital. Cada comentário, publicação ou compartilhamento pode gerar impactos, e trabalhar essa consciência desde cedo contribui para uma relação mais saudável com a tecnologia”, afirmou.

O secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, ressaltou a continuidade do trabalho desenvolvido pelo projeto. “O ‘Verdade na Rede’ tem proporcionado aos alunos diferentes perspectivas sobre situações que fazem parte da rotina deles na internet. Nesta edição, avançamos também para uma discussão sobre comportamento, respeito e responsabilidade. Nosso objetivo é contribuir para que esses estudantes sejam cada vez mais conscientes, críticos e preparados para utilizar as ferramentas digitais de forma positiva”, declarou.