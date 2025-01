Vereador Marcel da ONG intermedeia reunião para ações sociais no Miguel Badra

O vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, intermediou ontem (22) uma reunião para ações sociais no Miguel Badra, em Suzano. Estavam presentes no encontro o prefeito Pedro Ishi (PL), o secretário de Saúde, Diego Ferreira, e os pastores Jucenio Felix da Silva e Toni Ebert de Paula, da Assembleia de Deus Miguel Badra e Ministério Madureira, respectivamente.

Os pastores fizeram a solicitação de reparos e manutenção nas vias do Miguel Badra e explicaram para Ishi sobre a necessidade de realização de ações sociais no bairro para atender a comunidade carente. Ferreira explicou que está finalizando um projeto de atendimento itinerante de saúde e que incluirá a região no cronograma.

Para o vereador, esta união entre os setores da sociedade é importante para a construção de uma cidade melhor. “Acredito no resultado positivo da união entre todos os setores em prol da nossa população”, disse.