Vereadores de Suzano aprovam cinco itens em sessão ordinária

Na sessão ordinária realizada na quarta-feira (16), os vereadores de Suzano aprovaram cinco itens. Foram dois projetos de lei, uma moção de aplausos e dois projetos de decretos legislativos. O primeiro projeto aprovado é o que institui na cidade o Programa Armazém Solidário.

De autoria do vereador Lazario Nazaré Pedro (Republicanos), a propositura tem o objetivo de implementar, coordenar e desenvolver ações para a aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza, higiene pessoal e demais itens voltados à promoção da saúde e qualidade de vida da população, para serem destinados aos consumidores do Cadastro Único de Programas Sociais. A iniciativa é voltada ao combate à fome e poderá promover o desenvolvimento econômico nas regiões vulneráveis do município.

O segundo projeto aprovado é de autoria do Executivo e denomina rua Jademir Bassini a atual rua Existente do loteamento Jardim Janina.

Moção

O vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, entregou uma moção de aplausos ao fisioterapeuta Luiz Fidalgo, em comemoração ao Dia Nacional da Fisioterapia. O parlamentar parabenizou também a equipe da Unidade Municipal de Fisioterapia de Suzano.

Homenagens

Os dois projetos de decretos legislativos que foram aprovados tratam sobre a concessão de Títulos de Honra ao Mérito do Ano de 2024 a vários profissionais (autoria da Mesa Diretiva) e sobre a entrega da Medalha Antônio Marques Figueira para Rafael de Souza Lazzaro, de autoria do vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG.