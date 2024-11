Vereadores de Suzano aprovam três itens em sessão ordinária

Os vereadores de Suzano aprovaram três itens na sessão ordinária realizada na terça-feira (19). O vídeo completo da atividade está disponível no canal da TV Câmara Suzano no YouTube: www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano.

Moção de aplauso

De autoria do parlamentar Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, foi aprovada uma moção que parabenizou a Comunidade Kolping São Judas Tadeu pelos 34 anos “de sucesso, dedicação e colaboração ao município”. O vereador disse na Tribuna que a entidade realiza “um excelente trabalho, ao longo de décadas, no Jardim Colorado e Jardim Maitê”.

Os vereadores também votaram favoravelmente a um projeto de resolução que altera o Regimento Interno da Câmara de Suzano e a um projeto de lei do Executivo que denomina como rua Joviniano José da Costa a atual rua Seis, localizada no Jardim do Lago, no Distrito de Palmeiras.

Emenda

Já o projeto de lei complementar de autoria do Executivo que dispõe sobre normas complementares às previstas no Código de Postura vigente no município, como a proibição de festas clandestinas como raves, fluxos, pancadões e similares em Suzano, não foi votado porque recebeu uma emenda aditiva do vereador Jaime Siunte (Avante).