Vereadores recebem resposta de concessionária de energia elétrica

Funcionários da EDP Suzano, concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica no município, reuniram-se na manhã desta terça-feira (2) com os vereadores, na sede do Legislativo, para apresentar uma devolutiva dos apontamentos feitos durante audiência pública realizada na Casa de Leis em 15 de abril.

A reunião foi conduzida pelo vereador Jaime Siunte (Avante), que preside a Comissão Permanente de Política Urbana e Meio Ambiente, e contou com a participação dos parlamentares André Dourado (PT); André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola; Artur Takayama (PL); Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame; Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza; Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei; Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde; João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo; Josias Ferreira Silva (PcdoB), o Josias Mineiro; Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG; Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena; José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira; e Rogerio Castilho (PSB).

Um dos assuntos tratados no encontro foi a quantidade de fios de empresas de internet que compartilham os postes da EDP e que são desligados sem ser retirados, podendo causar acidentes em transeuntes, motos ou veículos. Também foi questionado sobre o atendimento a bairros da zona rural em épocas de chuva.

Estavam presentes na reunião pela EDP Thiago Lafalse, gestor de Poder Público da EDP; Gledson Ricardo Moreira dos Santos, gestor de Operações da EDP; Renata Faedda, analista de Poder Público da EDP; e Vagner Dias, engenheiro da área de Compartilhantes da empresa.

