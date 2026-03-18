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Jornal Diário de Suzano - 18/03/2026
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Cidades

Viaduto Ryu Mizuno será interditado para trabalhos de revitalização

Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos promoverá lavagem do acesso para que a Secretaria de Transporte possa realizar a pintura do guarda-corpo

18 março 2026 - 17h49Por De Suzano
Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos promoverá lavagem do acessoSecretaria de Manutenção e Serviços Urbanos promoverá lavagem do acesso - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O viaduto Ryu Mizuno, que liga a região central à Vila Maria de Maggi e ao Parque Maria Helena, será interditado entre às 22 horas desta quinta (19/03) e a madrugada de sexta-feira (20/03). Neste período, que deverá durar cerca de quatro horas, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos promoverá a lavagem do acesso.

Para aqueles que trafegam em direção a Poá, uma das opções é o acesso pelo viaduto Leon Feffer, na Vila Amorim. Já para quem segue sentido Mogi das Cruzes, uma outra possibilidade é o trajeto pela Vila Maria de Maggi, que contempla a entrada para rua Pedro Favali, o desvio à esquerda na avenida Paul Percy Harris e o acesso para a avenida Major Pinheiro Fróes.

Dias após a lavagem, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promoverá a pintura do guarda-corpo do viaduto. Este trabalho ocorrerá entre às 20 horas de segunda-feira da semana que vem (23/03) e a meia-noite de terça-feira (24/03). Neste período, que também deverá durar cerca de quatro horas, haverá interdição parcial no sentido Poá, num primeiro momento, com presença de agentes de trânsito para orientação.

A expectativa é de que a pintura do guarda-corpo que fica no sentido Suzano possa ocorrer posteriormente, o que também demandará uma interdição parcial da pista.

Os serviços estão sendo realizados com o objetivo de manter as condições ideais de tráfego e garantir maior segurança não só aos suzanenses, como também aos motoristas que acessam este trecho para entrar e sair da cidade, no eixo de deslocamento para Poá, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que o trabalho é feito periodicamente para manter a conservação deste trecho. “É muito importante o trabalho para que o viaduto possa ficar ainda mais limpo e pronto para receber a pintura que precisa ser feita”, declarou o titular da pasta.

Já o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que a pintura do guarda-corpo é essencial para o tráfego. “Este trabalho melhora a visibilidade da estrutura, delimitando a área segura e ajudando os condutores a identificarem as bordas da pista, especialmente à noite ou em períodos de neblina. Faremos o que for necessário em algumas horas, e na parte da noite, para não comprometer o trânsito neste ponto”, ressaltou Galo.

 

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