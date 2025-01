Vice-prefeito, Said Raful fala de planos e desafios da gestão Pedro Ishi

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, terá um mandato de “criação de estruturas fundamentais para a cidade”. A afirmação foi feita pelo vice-prefeito, Said Raful, durante participação do DS Entrevista.

“O governo do Pedro é de criação de algumas estruturas de fundação da cidade, coisas fundamentais para o desenvolvimento de Suzano. Temos que construir as bases do que vai ser Suzano, e não só pensar e planejar, já começar a executar isso também”, disse.

A afirmação de Said vem em um questionamento sobre os desafios para a gestão do prefeito recém-empossado na cidade e se refere ao planejamento urbano da cidade. Na visão dele, é preciso construir bases do que será Suzano no futuro, se preparando para um maior crescimento do município.

“Temos pessoas que têm uma capacidade muito grande de pensar a cidade. A parte urbana sempre tem que ser pensada, a cidade não pode se construir sozinha. Tem que ter um planejamento constante, um pensamento de como a cidade tem que se desenvolver. Se a cidade começa a acontecer sozinha, se cria uma desordem urbana que gera dificuldades na mobilidade urbana. São criados bairros, regiões, invasões em áreas que você tem pouca condição de prestar serviço público. É uma coisa que tem que olhar com carinho. O grande desafio da gestão do Pedro é esse, de começar a executar a cidade que Suzano vai ser no futuro”, disse.

Said Raful continuou falando sobre a diferença entre o governo de Pedro Ishi e do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. “O Rodrigo conseguiu tirar muita coisa do papel, muita obra parada, cuidar do dia a dia. Só que a cidade vem crescendo muito, desde sempre. Suzano saiu de um município com 11 mil habitantes para se tornar uma cidade com 350 mil. Esse crescimento não vai parar. Hoje são 350 mil habitantes e 240 mil eleitores. Daqui a 20 anos, a possibilidade desses números serem o dobro não é irreal”.

Ainda sobre os desafios, o vice-prefeito afirmou que é necessário se aproveitar da boa relação política que Suzano vive atualmente, principalmente por conta do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.

“Vamos ter uma boa relação política e temos que usar disso. O Rodrigo em outra esfera política, como secretário na Capital, e com uma relação ótima com os secretários estaduais e o governador. Temos o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, e o deputado federal Marcio Alvino, que hoje são os deputados da cidade. O Marcio tem uma ótima relação em Brasília, é um dos líderes do PL por lá. Precisamos usar disso tudo”.

Em relação a obras, Said citou a alça do Rodoanel, que será um grande complexo e ajudará a atender a demanda do crescimento que Suzano terá. Além disso, falou sobre a extensão da Avenida Senador Roberto Simonsen.

“O Rodrigo conseguiu conquistar agora a obra da alça do Rodoanel. A alça não é só uma descida que vai ser feita, é um projeto enorme, é um complexo. Vai ter uma perimetral para o condutor não descer direto na SP-066 (Avenida Major Pinheiro Fróes), tem uma segunda passagem sobre o trilho do trem para quem vem da Avenida Senador Roberto Simonsen poder chegar para o lado da SP-066 para poder pegar o Rodoanel. São obras que vão fazer com que Suzano consiga atender a demanda do crescimento que a cidade vai ter. Fora isso é terminar a Avenida Roberto Simonsen, que é uma obra que o Rodrigo iniciou e o Pedro entrega ainda no decorrer deste ano. Isso tudo vai facilitar muito”, continuou Said. O vice-prefeito afirmou que é necessário pensar em uma nova forma de ligar a região central com a Zona Norte da cidade. “Hoje temos uma grande dificuldade de ligação entre essas duas regiões. Precisamos achar uma forma de fazer um projeto, buscar recurso do que vai ser esses acessos. Não podemos depender apenas de uma pontezinha”.

Saúde

Além da área de planejamento urbano da cidade, Said citou a Saúde como um grande desafio para a gestão de Pedro Ishi. “Outras coisas importantes são as coisas do dia a dia. O Pedro foi secretário de Saúde e agora temos o Diego (Ferreira). A Saúde é um desafio constante. Precisamos organizar muita coisa, melhorar os atendimentos. Tem muita coisa que vai ser feita nessa área pelo Pedro e pelo Diego. É uma demanda e uma necessidade da população. Temos o Hospital Federal que o Diego está brigando muito para conseguir terminar. Quando entregar, até o fim deste ano, vai diminuir a demanda. Tem a UPA de Palmeiras que já está em obras e diminui um pouco da demanda”.