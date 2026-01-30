Vigilância Sanitária interdita delivery de yakisoba na rua Baruel

A Vigilância Sanitária de Suzano interditou nesta quinta-feira (29/01) um restaurante que preparava yakisoba para delivery na rua Baruel, no centro, após constatar condições precárias de higiene ambiental e operacional no espaço onde eram produzidas as refeições.

A vistoria foi motivada por denúncia à Ouvidoria Municipal, que atende pelo telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br, pela qual foram relatadas as irregularidades que estavam sendo cometidas na rotina de trabalho deste estabelecimento.

Chegando ao local, as equipes técnicas da administração municipal observaram que havia crostas de gordura em todos os equipamentos, assim como nas mobílias, utensílios, paredes e piso. Ainda foi identificado acúmulo de lixo, que estava espalhado sobre o piso, e falta de divisória adequada entre o banheiro, que tinha resíduos no vaso sanitário, e a dependência onde eram preparados os alimentos, provocando forte odor em todo o estabelecimento.

O trabalho das autoridades sanitárias também verificou que o proprietário e manipulador de alimentos fazia consumo de cigarros e os apagava no fogão, durante o preparo dos alimentos. Por conta de todo cenário encontrado, nesta e demais práticas, foi lavrado o Auto de Infração 0165/2926”, já que foi contrariado o disposto na Portaria CVS 5/2013 e na Lei Estadual 13 541/2009 (Lei Antifumo do Estado de São Paulo).

Esta foi a terceira grande atuação da Vigilância Sanitária somente em 2026, que registrou vistorias com interdições na primeira e na segunda semanas deste mês de janeiro.

No dia 15, uma clínica terapêutica foi interditada por conta do funcionamento irregular na região do Jardim Brasil, no distrito de Palmeiras, ao apresentar condições sanitárias consideradas insatisfatórias, além de falhas graves na administração de medicamentos e na organização de documentos essenciais dos residentes.

Já no dia 8, foi interditada uma academia localizada na Vila Figueira após constatação de uma série de irregularidades, entre elas a infestação de pombos no interior do estabelecimento. A ação foi motivada por sucessivas denúncias de frequentadores, que relataram a presença constante das aves dentro do espaço e de fezes sobre os equipamentos utilizados durante os exercícios físicos.

A diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lúcia Lorente, destacou que o trabalho das equipes tem coibido práticas que coloquem em risco a saúde da população. “Começamos o ano de 2026 tão atuantes quanto fomos no ano passado, tendo pronta-resposta às denúncias que recebemos e dando continuidade às vistorias já programadas. Vamos tomar as providências cabíveis diante do que constatamos em cada local, para evitar que fiquem abertos estabelecimento que não cumprem as normas sanitárias”, ressaltou a diretora.