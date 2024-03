Viveiro Municipal promove plantio de 2.120 de mudas em um ano

A Prefeitura de Suzano, por meio das equipes do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, realizou o plantio de 2.120 árvores em toda a cidade durante o ano de 2023. Essa iniciativa não apenas visa embelezar os espaços urbanos, mas também contribui para melhorar a qualidade do ar, preservar a fauna e flora local, além de proporcionar sombra e bem-estar para os cidadãos e a diminuição das ilhas de calor.

O Viveiro Municipal atua diretamente nesta iniciativa, contribuindo para o aumento da cobertura vegetal urbana. Com ênfase na biodiversidade, é realizado o plantio de árvores nativas da Mata Atlântica que contribui diretamente na restauração ecológica da região. Uma variedade de espécies é cuidadosamente selecionada e plantada. No ano anterior, apenas no Parque Municipal Max Feffer, foram plantadas exclusivamente 580 árvores, incluindo quaresmeiras, ipês e manacás-da-serra, e outras 1.540 por toda a cidade. Entre os bairros que receberam as mudas estão Vila Urupês, com 24 plantios; Jardim Márcia, com 14; Jardim Imperador, com 12 e Jardim Colorado, também com 12.

Parte desses plantio é efetuada por intermédio do “Disk Arvore”, projeto do Viveiro Municipal para atuar junto à população para incentivar ações de rearborização. Por meio do telefone (11) 4749-3943 os moradores podem solicitar a visita de uma equipe em sua residência para analisar o local e realizar o plantio de uma muda adequada. São considerados fatores como o tipo de solo, as condições para o crescimento da árvore e o ambiente circundante, incluindo a presença de fiação elétrica nas ruas e a profundidade possível para as raízes da planta

De acordo com o diretor do Viveiro Municipal, Marcelo Silva, a meta é que neste ano sejam plantadas mais de 800 mudas no Parque Max Feffer. “Sei que é uma meta ambiciosa plantar essa quantidade até o final de 2024, mas a intenção é promover a biodiversidade e a sustentabilidade ambiental da região. Este investimento na arborização urbana é para melhorar a qualidade do ar, reduzir o calor urbano, fornecer abrigo para a fauna e criar ambientes mais agradáveis para os moradores da cidade”.

A gestora do viveiro, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, ressaltou a importância da arborização em Suzano, conhecida como a “Cidade das Flores”. “O plantio não apenas contribui para a preservação ambiental, mas também é uma maneira de homenagear a história e a reputação da cidade. Ao colaborar na rearborização, Suzano não só fortalece sua identidade como ‘Cidade das Flores’, mas também promove um ambiente mais saudável e sustentável para seus moradores e visitantes”, finalizou Larissa.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, sendo acessível diariamente das 8 às 17 horas.