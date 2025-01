Volume das represas cresce na primeira semana de janeiro e chega em 40,6%

O volume das represas do Alto Tietê cresceu na primeira semana de janeiro e chegou a 40,6% da capacidade total nesta quinta-feira (9). No fim de dezembro, como informou o DS, os mananciais do Alto Tietê operavam a 35,6%.

O levantamento foi feito pelo DS com os números disponibilizados no site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que faz a atualização do volume das represas todos os dias.

Apesar da melhora em relação a dezembro de 2024, a situação dos mananciais ainda não é boa. De acordo com os dados da Sabesp, em 9 de janeiro do ano passado as represas operavam a 57,5%, mais de 15 pontos percentuais a mais que o momento atual.

A represa com o menor volume atualmente é a Jundiaí, localizada em Mogi das Cruzes, que opera com apenas 12,53% da sua capacidade total. A Represa Taiaçupeba, que fica entre Suzano e Mogi, está operando com apenas 18,84% da sua capacidade total.

As represas Paraitinga, situada em Salesópolis, e Biritiba, em Biritiba Mirim, têm porcentagem parecida: 28,89% e 28,9% respectivamente. A melhor situação é a da represa Ponte Nova, localizada em Salesópolis. Este manancial está operando com 46,6% de sua capacidade total.