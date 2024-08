Zeladoria chega às vias e calçadas do Cidade Miguel Badra Baixo

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano iniciou no último final de semana os trabalhos de zeladoria que promovem limpeza e adequação de vias e calçadas do bairro Cidade Miguel Badra (Baixo), na região norte. A atuação dos profissionais beneficiou sete vias até o momento com o objetivo evitar a poluição e o entupimento de bocas de lobo do município.

Os trabalhos incluem roçagem, pintura de guias e sarjetas, capinação, varrição e coleta de resíduos descartados irregularmente em locais viciados do bairro. De acordo com a pasta, a previsão é de que os serviços sejam concluídos até o próximo dia 20 (terça-feira). As atividades foram concentradas, até o momento, nas ruas do Progresso, Maria Pereira Spaolonzi, Fábio Cabral dos Santos, Expedito Duranda Nogueira, Manoel Justino da Silva, Renato Alpino Dela e rua Esperança.

O secretário Samuel Oliveira lembrou que a pasta tem atuado fortemente para promover a limpeza dos espaços públicos, beneficiando principalmente bairros que necessitam destes trabalhos com maior frequência. “A região do Miguel Badra é constantemente monitorada e beneficiada com a zeladoria. Entretanto, infelizmente muitos munícipes descartam resíduos irregularmente e esse trabalho precisa ser intensificado. Nossas equipes seguem atuantes para manter a região em ordem e limpa para evitar que tenhamos problemas em dias chuvosos”, destacou.

A pasta finalizou na última sexta-feira (02/08) os mesmos serviços no Jardim Quaresmeira, contemplando 21 ruas do bairro. O cronograma de zeladoria segue em diversas outras localidades da cidade. Atualmente, além do Cidade Miguel Badra (Baixo), os trabalhos estão concentrados em bairros como Jardim Natal, Jardim Lazzareschi, Jardim Maneira, Jardim Monte Sion, Jardim Maitê e Vila Urupês. Em seguida, o mutirão partirá para regiões como a do Jardim Fernandes, Cidade Miguel Badra (Alto), Vila Maluf, Parque Maria Helena e Vila Maria de Maggi. Em setembro, os trabalhos devem chegar à parte sul.