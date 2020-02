Zona norte vai receber 2ª unidade do Centro Unificado de Serviços

A zona norte de Suzano vai receber um novo equipamento público. Trata-se de do Centro Unificado de Serviços (Centrus) - Unidade II, que fará parte do projeto "Suzano Mais Fácil". A previsão é de que o local seja entregue ainda neste primeiro semestre de 2020 e ofereça até 14 diferentes serviços da prefeitura. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi na tarde de ontem, durante reunião com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca.

O espaço será instalado no número 2.301 da avenida Francisco Marengo, na região comercial do Jardim Dona Benta. Ficará em uma área do supermercado Nagumo, cedida gratuitamente pelo empreendimento a partir do projeto "Abrace Suzano".

"Estávamos em busca de um endereço para construção, quando recebemos este espaço do Nagumo. Teremos um contrato para utilização do local com duração de cinco anos. Inclusive, a prefeitura não precisará bancar os gastos com água e energia elétrica", explicou o titular da pasta. Quanto ao investimento com equipamentos, mobiliário e recursos humanos, Loducca afirmou que o investimento será de aproximadamente R$ 300 mil.

Entre os serviços que serão oferecidos estão Banco do Povo Paulista, Suzano Mais Emprego (recebimento de currículos e cadastros para vagas de emprego), Posto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), dívida ativa, cadastro de contribuintes municipais (alteração, inscrição e cancelamento) e assuntos referentes aos cemitérios municipais (exumação, 2ª via de títulos de posse, transferência, alvarás de construção).

Também haverá emissão de 1ª e 2ª vias do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e atendimento da Vigilância Sanitária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde; cadastros imobiliários, com alteração de proprietário, compromissário, revisão do IPTU, isenção e recadastramento e certidões; emissão de alvarás, recebimento de projetos e emolumentos; setor de protocolo geral; e Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), com os serviços de indicação de condutor em casos de infração de trânsito, defesa de notificação e recurso de multa.

De acordo com o chefe de Executivo suzanense, com a instalação do novo equipamento no distrito de Boa Vista, pretendemos levar a mesma estrutura para a região de Palmeiras. "Estamos em processo de análise de local, uma vez que terá que ser em ponto estratégico. A ideia é que toda a tramitação seja finalizada ainda neste ano", detalhou.

Ashiuchi disse ainda que o espaço tem o objetivo de facilitar a vida das famílias suzanenses, tornando a prefeitura mais acessível e próxima das pessoas. "Este é um projeto que defendo desde quando assumi a administração municipal. Estávamos em busca de pontos de grande movimento e agora vamos oferecer uma 'pequena' prefeitura na região norte da cidade. Com o sucesso deste trabalho, seguiremos para a região sul", concluiu.