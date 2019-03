Almir Sater e Rodrigo Capella agitam final de semana no aniversário de Poá

A programação em comemoração ao aniversário de 70 anos de Poá, que vai se estender durante todo o mês de março, teve continuidade neste final de semana com atrações na Praça de Eventos e no Teatro Municipal.

No último sábado, além da Feira de Artesanato, parque de diversões e da praça de alimentação, o show do cantor Almir Sater chamou a atenção do público presente.

Com início pontual às 21 horas, o show apresentado pelo cantor, compositor, violeiro e instrumentista fez com que o público recordasse canções antigas, como "Chalana" e "Tocando em frente", seus maiores sucessos.

Já no domingo, o stand-up de Rodrigo Capela lotou o Teatro Municipal. Com sua irreverência e com temas bem atuais, o público se divertiu com as piadas do humorista que veio se apresentar na cidade pela terceira vez.

Para o prefeito Gian Lopes (PR), que prestigiou os dois dias de evento, é uma alegria muito grande proporcionar momentos de lazer aos poaenses. "A programação foi feita com muito carinho, pois sabemos que as pessoas precisam destes momentos de descontração", disse o chefe do Poder Executivo.

O secretário de Cultura, Mário Sumirê, explicou que está com uma grande expectativa quanto as próximas atividades da programação. "Contaremos com shows e vamos dar destaque para os talentos da cidade, que terão um grande espaço na nossa festa. Tudo preparado com muito carinho para os poaenses", afirma.

Teatro

Neste sábado, dia 16, será a vez do comediante Tom Cavalcante se apresentar no Teatro Municipal da cidade. O show acontece a partir das 19 horas. Com relação as peças infantis, os espetáculos Chapeuzinho Vermelho e João e Maria serão apresentados neste domingo, às 15 horas.

Shows

Na Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150, Centro), a programação musical continua, desta vez, com os shows do Grupo Pixote, dia 25, e Eduardo Costa, 26.

De acordo com a programação, ainda estão previstos os shows: MPBelas; Helder Vinhola e Banda Come Together; Carol Brito e MamaSoul; 8 Milhas; W-Rox e Renato Ignácio e Banda; Edinho Filho e Nayara e Rafa Augusto; Lauro e Henrique e Marcos e Bueno; Ely e Luã e Léo e Junior; Grupo Doce Balanço e Ygor e Kelven.