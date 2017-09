Apresentador Marcelo Rezende morre aos 65 anos

O apresentador Marcelo Rezende morreu neste sábado (16), aos 65 anos, devido à falência múltipla dos órgãos em consequência de um câncer. Ele estava internado no Hospital Moriah, em São Paulo, quando foi registrada a morte às 17h45 e logo em seguida divulgada pela assessoria de imprensa da unidade.

No início deste ano, Rezende foi diagnosticado com câncer no pâncreas, com metástase no fígado. Por conta disso, ele se afastou da direção do programa Cidade Alerta, da TV Record, para realizar o tratamento de quimioterapia.

Nos últimos dias, mensagens publicadas por sua namorada Luciana Lacerda foi repercutida, por fãs do apresentador, como um sinal de que a saúde dele estava mais delicada. Na quinta-feira, ela escreveu: Querido Deus, cuida de quem eu não posso cuidar, obrigado!". No dia seguinte, postou outra mensagem: Que Deus segure nas minhas mãos e na sua, meu amor", com a hashtag #juntossomosmaisfortes

No início deste mês, Marcelo Rezende havia publicado um vídeo falando de sua batalha contra o câncer: "O que eu tenho é câncer É como uma montanha-russa: hora eu estou lá em cima, hora eu estou lá embaixo. O mais importante é que eu estou firme e estar firme é aqui, onde a mente funciona. E eu estou firme para enfrentar os baixos, até chegar o momento em que o alto vai deslizar e aí a cura vai chegar".

Carreira

Conhecido nacionalmente pelo “corta para mim”, ele iniciou a carreira como repórter esportivo nos anos 70 do Jornal dos Sports. Além disso, trabalhou em O Globo, revista Placar e chegou à TV em 1987 para trabalhar na Globo. Na emissora, ganhou destaque na década de 90 por conta do programa Linha Direta. Ele atuou também na Band e na Rede TV até chegar a Record.

Marcelo Luiz Rezende Fernandes nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1951. Ele deixou cinco filhos e dois netos.