Artistas plásticos da região participam de mostra no Paraná

Os artistas plásticos Nerival Rodrigues e Pedro Neves exporão obras na 32ª Mostra Afro-Brasileira Palmares, na cidade de Londrina, no Paraná. A exposição itinerante ocorre entre segunda-feira (13) e 13 de janeiro, em três espaços distintos do município paranaense. Ao todo, 105 obras serão expostas. Os trabalhos são de artistas provenientes da região de Mogi das Cruzes, São Paulo, Londrina, Ibiporã e Rolândia.

Esta já é a quarta participação de Nerival na mostra. Para esta edição, o pintor levará os quadros "Baianas do Pelourinho", "Maracatu em Palmares", "Congada em Mogi" e " Capoeira no Pelourinho". Assim como Rodrigues, Pedro Neves estará presente pela segunda vez com as obras "Cicatriz" e "Beleza Negra", sendo que o primeiro faz referência à própria imagem de Zumbi dos Palmares, último líder do notório quilombo pernambucano.

De Pernambuco também vieram Pedro e Nerival, ambos da cidade de Garanhuns. "Sempre vivi na região onde havia os engenhos. Tenho negros na família, nessa mistura ainda tive parentes indígenas que partem da história do século XVIII", disse Rodrigues relembrando a origem que reflete hoje nos trabalhos destinados à mostra. "Tive mais de 15 exposições na temática negra. Isso fica na marca, carrego comigo", completou.

Neves também esteve engajado com a causa racial. "Essa minha relação começou com a Fundação Negro Sim, quando realizamos uma exposição de mesmo nome, em 2006". Ambos os artistas estarão presentes na cidade paranaense durante os três primeiros dias do evento, que se inicia na Biblioteca Municipal de Londrina. Em 22 de dezembro, a exposição passará pelo Centro Cultural Anízio, na Zona Norte do município. A temporada se encerra em janeiro, na Biblioteca Infantil Paulina Azevedo, na Zona Sul.

Além de Rodrigues e Neves, Mogi será representado por outros 11 artistas, sendo Adi Lawitschka, Maria Domingos, Marcos Oliveira, Heraldo Duarte, Joana D'arc Ferré, MeMé Vizzotto, Maria Aparecida Ruiz, Jorge Sollano, Tansi Telles, Sócrates Noronha e Patrícia A. Alves Pereira.

O evento também contará com programação musical, especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra, data celebrada em 20 de novembro, além de 22 homenagens na Câmara Legislativa do Estado do Paraná, workshops, oficinas, palestras, feiras e concursos durante todo o mês.