Cineastas planejam produzir filmes de longa-metragem sobre Ferraz de Vasconcelos

Cineastas de Ferraz de Vasconcelos planejam produzir filmes de longa-metragem sobre o município de Ferraz de Vasconcelos. A iniciativa é encabeçada por Peter Gomes, diretor dos filmes de longa-metragem “Turma da Escola – Operação Yukiedons” e “A Maldição de Melienne”, juntamente com Edson Sanbernar e Ricardo Carneiro, diretores de filmes de média metragem que são sucesso no Youtube (Saci – a história real e Iara, o canto da Morte). O grupo se une a outros artistas do audiovisual de Ferraz, sendo eles: Negra Érika, Expedito Maciel, Joyce Cavalcante, Emily Casape, Célio Andrade, Fernando Araújo, Vera Fênix, Paloma e Pamela Borghi e Juliano Carvalho.

A iniciativa visa fortalecer o trabalho que o grupo já vem realizando no audiovisual na região nos últimos anos. Integrantes do grupo já produziram diversos filmes de curta metragem, webséries, documentários e longametragens em diferentes cidades da região. Atualmente, o grupo compõe o Núcleo “Cine Teatro Ferraz de Vasconcelos”, que realiza oficinas de cinema, teatro e escultura todos os sábados no CIC (Centro de Integração da Cidadania) de Ferraz.

As obras previstas para realização do grupo são os filmes: Castelo Zenker – A história nunca contada (de Peter Gomes), Omussus – Uma aventura pela história de Ferraz (de Paloma e Pamela Borghi), Flor de Plástico (de Negra Érica, Vera Fenix e Joyce Cavalcante) e os documentários: João “Larama” Amaral – Um cineasta Ferrazense (de Ricardo Carneiro), Aquarela Ferrazense (de Célio Andrade), A História da Uva Itália (de Expedito Maciel), História do Skate de Ferraz (de Fernando Araújo), Quadrinhos Ferrazenses – A História das HQs de Ferraz.

O ousado projeto vai de encontro com a experiência do grupo que já realizou diversas oficinas, produções audiovisuais e festivais e mostras de cinema na região, incluindo o famoso festival Suzancine (2016), as mostras de filmes de terror Fantasterror(de 2016 a 2020), e também as mostras de cinema Poácine (2017) e a 1ª Mostra de Cinema de Ferraz (2019).

Para a realização dos filmes sobre Ferraz de Vasconcelos, o grupo apresentou projetos através do Proac ICMS e Lei Rouanet, além de buscar recursos com patrocinadores diversos.

“Essa iniciativa visa resgatar a história de Ferraz de Vasconcelos e fortalecer o sentimento de pertencimento dos ferrazenses. E o cinema é o melhor caminho para isso”, comentou o cineasta e historiador Peter Gomes.

Interessados em apoiar e participar dos projetos podem entrar em contato com o email cineteatromunicipaldeferraz@gmail.com ou pelo whatsapp 11950777248. Os encontros do grupo de cineastas ocorrem todos os sábados, às 14h no CIC Ferraz de Vasconcelos, na Av. Gov. Jânio Quadros, 967 - Parque Sao Francisco, Ferraz de Vasconcelos.