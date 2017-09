Circuito Cultural Paulista tem atrações nesta sexta e sábado na região

O Alto Tietê vai receber duas trações do Circuito Cultural Paulista, programa da Secretaria estadual da Cultura. Em todo o Estado são mais de de 30 espetáculos gratuitos ao longo do mês.

A primeira cidade da região a receber o projeto estadual é Guararema. Nesta sexta-feira (15), o município terá Uma Viagem Bambolística Através do Tempo, da Cia. Bambolística. A apresentação de dança acontece às 20 horas, na Praça da Matriz, localizada na Praça 9 de Julho, s/nº.

O espetéculo traz performances hipnotizantes com o bambolê, aliando dança e malabarismo no mundo fantasioso das Irmãs Frita Kalo que, cansadas do mundo cibernético, buscam formas novas de se divertir.

Amanhã é a vez de Mogi das Cruzes ser contemplada com o Circuito Cultural. A cidade terá programação do Risadaria, às 20 horas, no Theatro Vasques.

A apresentação de stand up comedy “Qual é o Problema” traz o comediante Osmar Campbell com um show de observações bem-humoradas sobre situações do nosso dia-a-dia. O artista fala sobre temas do seu cotidiano, como suas viagens, relacionamentos, dúvidas amorosas e questionamentos comportamentais.

Osmar já participou de programas de TV como “Fritada” (Multishow), “Agora É Tarde” (Band) e “The Noite” (SBT), além de participações em quadros de humor na “Praça É Nossa” (SBT) e no “Fantástico” (Rede Globo).