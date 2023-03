Com Matheus e Kauan, Diogo Nogueira e Jota Quest, Suzano anuncia programação de aniversário

A Prefeitura de Suzano anunciou, na tarde desta sexta-feira (24), as principais atrações do primeiro circuito do Expo Suzano. É a programação para o aniversário de 74 anos de emancipação da cidade, que será comemorada no dia 2 de abril.

A comemoração começa na próxima sexta-feira (31), às 20 horas, com a banda Jota Quest. No sábado (1°), véspera do dia do aniversário da cidade, o cantor Diogo Nogueira agita a cidade com muito samba e pagode a partir das 21 horas. Já no dia do aniversário (2), a cidade terá, às 15 horas, a Orquestra Filarmônica, com o maestro João Carlos Martins. Mais tarde, às 19 horas, acontece o show da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) ressaltou que os shows foram contratados por meio de uma iniciativa privada. Não serão usados recursos públicos para as atrações. Ele - ao lado do secretário de Cultura, Walmir Pinto, e da primeira-dama, Larissa Ashiuchi - também destacou a importância de trazer shows de grandes artistas para a cidade em um momento em que, enfim, após tantas notícias ruins, Suzano consegue comemorar com um pouco mais de alegria um aniversário.

“Fico muito feliz em poder trazer esses artistas com o apoio da iniciativa privada. O dinheiro público é para a gente gastar com lançamento de UPA, com projetos do novo Terminal de Ônibus de Palmeiras, enfim, usar o dinheiro público para as melhorias da administração pública. Fico feliz em trazer a possibilidade de a nossa população assistir a esses shows. Não é barato assistir Jota Quest, não é barato assistir Diogo Nogueira. Hoje, Matheus e Kauan é um dos shows mais requisitados do país, e trouxemos para todos os públicos. João Carlos Martins, por exemplo, virá patrocinado pelo Sesi. Não é barato trazer uma orquestra e quero agradecer a possibilidade de trazer eles para cá”, destacou.

A Prefeitura estima receber entre 20 mil e 25 mil pessoas em cada show. Para adquirir uma entrada, basta doar 1 quilo de alimento não perecível a partir da próxima segunda-feira (27) em cinco pontos de troca. Não há limite de ingressos por pessoa, porém cada quilo valerá um ingresso.

As trocas vão acontecer das 8h às 17h em cinco pontos na cidade, sendo eles: Paço Municipal (R. Baruel, 501 – Centro); Arena Suzano, que fica dentro do Parque Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90- Jd. Imperador, Suzano); Centro Cultural Palmeiras (Rua Crispin Adelino Cardoso, 42 - Chácara Nossa Sra. Aparecida – Palmeiras); Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Jardim Gardênia (Rua Teruo Nishikawa, 512-712 - Jardim Gardênia Azul).; e Centro Cultural Casa Branca (Rua Getúlio Moreira de Souza, 30, Parque Residencial Casa Branca).