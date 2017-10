Contadores de Mentira realizam encontro de aprendizes da arte cênica

O Teatro Contadores de Mentira, de Suzano, realiza começando neste sábado (21) e seguindo até o dia 28, o evento “Ciranda - Encontro de Aprendizes”. Trata-se de uma ação onde os iniciantes das artes cênicas (teatro, dança, música, performance e circo) apresentam seus trabalhos. O encontro terá início às 10 horas, com a oficina intitulada “Material Disponível” com Samuel Vital e Kaique Costa.

A programação traz quatro oficinas no total, distribuídas pelos dias em que ocorrerão o encontro “Ciranda”. O projeto tem como objetivo servir como um espaço para compartilhar aprendizado, linguagens, inquietações, vontades, sonhos e buscas. Na programação de hoje, além da oficina, haverá também, às 20 horas, a encenação do espetáculo “Patética” da Cia. Estável.

A peça, escrita em 1976, reflete sobre as circunstâncias e o assassinato do jornalista e dramaturgo Vladimir Herzog (1937-1975), morto nos porões do Destacamento de Operações de Informações/Centro de Operações de Defesa Interna, em outubro de 1975. O texto foi escrito um ano depois do seu falecimento, por seu cunhado e, também dramaturgo, João Ribeiro Chaves Neto.

Com “Patética”, os artistas se levantam contra a censura e os ataques aos trabalhadores. A entrada para o espetáculo e no estilo “ingresso colaborativo” com preço mínimo sugerido de R$ 5.

Ainda dentro da programação, o Contadores de Mentira realiza, amanhã, uma oficina “Surpreender e Ser Surpreendido” com o diretor teatral Cleiton Pereira. E encenam o espetáculo “Demonstração - Pensar com os Pés”. Para ver todas as atrações do “Ciranda” basta acessar o página dos Contadores de Mentira no Facebook: www.facebook.com/TeatroContadores.

Projeto

O encontro “Ciranda” faz parte das ações do Contadores de Mentira para desenvolver a formação artística e cidadã.

“Esse projeto faz parte do nosso entendimento de rede, e é fundamental que esses aprendizes, e que os fazedores que se preocupam com formação se encontrem para discutir e saber o que tem sido realizado no âmbito da pedagogia artística”, destacou Daniele Santana, atriz dos Contadores e gestora no teatro.

serviço

O Teatro Contadores de Mentira está localizado na Avenida Major Pinheiro Fróes, 530, no Parque Maria Helena, em Suzano.