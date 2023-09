Fernando Fernandes e sua vocação na gestão empresarial

Acompanhe a entrevista concedida por Fernando Fernandes ao Circuito Alto Tietê.

DS: Em que ano montou a Bet-Mar? Como entrou neste ramo?

Fernando: A Bet-Mar é uma empresa com uma longa história que remonta a 1988, quando foi fundada pela minha família. Em 1998, com o apoio dos meus pais e ao descobrir minha paixão pela gestão empresarial, decidi assumir a responsabilidade de liderar o negócio familiar.

DS: Fale um pouco da sua trajetória profissional. Quando decidiu ser empresário?

Fernando: Sou formado em Comunicação Social, mas o sangue empreendedor sempre correu forte dentro de mim. Por isso, fiz uma pós-graduação em Vendas e Gerenciamento de Equipe que me possibilitou gerir com mais eficiência a Bet-Mar e, posteriormente, me tornar membro da ACE Suzano.

DS: Qual sua função na Associação Comercial de Suzano?

Fernando: Minha empresa é associada da ACE Suzano desde 2009. Comecei a fazer parte efetivamente da associação como Diretor de Patrimônio e, pouco tempo depois, subi ao cargo de Diretor Financeiro e Conselheiro. Com o tempo, minha sede por fazer mais pelo comércio suzanense foi aumentando, o que me levou a assumir o posto de presidente. Atualmente, atuo como vice ao lado do meu querido amigo e colega Rodrigo Guarizo. Está sendo uma incrível experiência!

DS: Como avalia o comércio suzanense? E em comparação à região?

Fernando: Ao meu ver, Suzano é o coração comercial da região. A economia da cidade está em constante evolução, demonstrando uma resiliência notável a cada ano. Ela desempenha um papel fundamental no Alto Tietê, caracterizado pela harmonia entre o comércio e a indústria.

Além disso, a cidade é o ponto de referência no Alto Tietê como o principal polo comercial do varejo, atraindo visitantes de outras localidades que vêm apreciar a vibrante vida comercial nas ruas suzanenses.

DS: Quais os principais desafios enfrentados pelos empresários no Brasil hoje?

Fernando: Acredito que a alta competitividade tem sido uma fonte de preocupação entre meus colegas comerciantes. Com o avanço da tecnologia e da inovação, precisamos estar cada vez mais atualizados e fazendo diferente se quisermos superar a concorrência. Se apegar a antigos hábitos nesse sentido pode ser perigoso.

DS: Quais as principais dicas para quem quer empreender?

Fernando: Mantenha a paixão e a determinação. O empreendedorismo pode ser desafiador, mas a paixão pelo que você faz e a perseverança em meio às adversidades são as chaves para o sucesso.

DS: Quem é o Fernando longe do trabalho?

Fernando: Sou uma pessoa simples, que ama estar com os amigos e a família. Acredito que, para ser um bom profissional, precisamos saber relaxar e tirar tempo para estar junto de quem a gente ama.

DS: É casado? Tem filhos?

Fernando: Sou solteiro e tenho uma filha que é meu maior tesouro e o motivo que me faz querer ser cada vez melhor, a Isabelle, de 21 anos.

A paixão pela gestão empresarial fez o suzanense Fernando Cezar Fernandes, hoje com 43 anos, assumir os negócios da família, proprietária da Bet-Mar, um comércio especializado em ferramentas em geral. Paralelamente, ele é o atual vice-presidente da Associação Comercial de Suzano, na gestão do presidente Rodrigo Guarizo.