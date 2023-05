Festa do Divino 2023 retorna com a sua programação completa

O ano de 2023 é especial para a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, que completa 410 anos de fé e devoção. Ansiosos, os fiéis aguardavam pela realização de uma das festas mais tradicionais da Cidade e do Brasil, desde 2019, quando ela ocorreu com toda a sua programação.

Em 2020, a pandemia da Covid-19 impôs uma série de restrições sanitárias, além de um isolamento social, que impediu a sua realização. A programação religiosa, contudo, foi feita, e a festa se tornou virtual. Nos anos seguintes, 2021 e 2022, foram feitas algumas adaptações e, aos poucos, a Festa do Divino foi ganhando um formato diferente. Neste tempo, houve tristeza pelas inúmeras perdas; mas também houve muita alegria pelas graças alcançadas. Tudo em nome da fé.

“Divino Espírito Santo, fortalecei a Fé e a União nas famílias” é o tema da festividade religiosa e folclórica deste ano, em que os festeiros são Josmar Cassola Silva e Maria Tereza Pereira Cassola Silva e os capitães de mastro são Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina. Os casais estão empenhados em proporcionar um evento grandioso, com uma programação religiosa e festiva, de 18 de maio, que se inicia na residência dos festeiros (os deste ano residem na Vila Suíssa) e termina, no dia 28 de maio, com a incineração dos pedidos e o fechamento do Império, instalado tradicionalmente na Praça Coronel Benedito de Almeida, no Centro de Mogi das Cruzes.

Por falar em tradição: voltam a Entrada dos Palmitos, às 9 horas, no dia 27 de maio, com o cortejo e carros de bois; a Passeata das Bandeiras, com percurso pelas ruas centrais no entorno da Catedral de Sant´Ana, onde ocorrem as missas da Novena, do dia 19 a 27 de maio, às 19 horas, com um padre celebrante por noite; e a festiva Quermesse, no Centro Municipal Integrado (CMI) “Deputado Maurício Najar” (com acesso pela Avenida Cívica), no Mogilar. Neste espaço, estão instaladas as 28 barracas de instituições diferentes, que comercializam os quitutes mais saborosos, como o tradicional tortinho e o saboroso afogado, que alimentam e abençoam. Aliás, há uma variedade de 130 pratos, entre pratos doces e salgados. E tem novidade. Cinco novas instituições passam a integrar a Quermesse, consequentemente, entram pratos novos: Associação Beneficente Doce Lar (pão com mortadela), Jornada Mundial da Juventude (temaki), Seminário de Teologia Sagrado Coração de Jesus (pizza), Seminário de Filosofia São José (frango frito e porco no rolete – aos fins de semana) e Paróquia Sagrada Família (delícias do milho). (veja as demais entidades na lista abaixo).

Nos dois sábados (20 e 27), às 15 horas, ocorrem a Missa Campal. A do dia 27 será celebrada pelo padre Antônio Maria, administrador do Mosteiro Ain Karim, de Jacareí. Mais tarde, às 19 horas, ele é a atração musical. Por sinal, os shows também prometem em animação, com destaque para as apresentações de Agnaldo Rayol, no primeiro dia da festa (18); o grupo de samba Demônios da Garoa (20); e o cantor e ator Gabriel Sater, filho de Almir Sater (25). Ainda na Quermesse, ocorre a Tarde dos Folguedos Infantis, no dia 21, com a trupe Lelé e Lili, das 15 às 17 horas.

O Divino Verde e toda a sua preocupação em fazer uma festa ecologicamente correta também está de volta. Além de fazer o recolhimento de resíduos, como as cascas das frutas utilizadas na produção dos doces, na Casa da Festa, ou o óleo usado para fritar as iguarias vendidas na quermesse, será realizada a 9ª Caminhada Ecológica. Ela ocorrerá no dia 20 de maio, às 8 horas, com concentração na Avenida Cívica (em frente à entrada da Quermesse), no Mogilar. De lá, os devotos seguem até o Parque Centenário, onde haverá plantio de mudas de árvores.

A programação completa da festividade está disponível no site www.festadodivino.org e mais informações podem ser vistas nas redes sociais Facebook (@festadodivinodemogidascruzes) e Instagram (@divinomogi).